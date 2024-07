Espetáculo musical “Os Saltimbancos” em Diadema

O Diversão em Cena retorna a Diadema com o espetáculo musical, imortalizado para os brasileiros por Chico Buarque, “Os Saltimbancos”. A montagem é do grupo “Dos Clássicos Produções” e vai acontecer no dia 13 de julho, sábado, às 16h, no Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes, localizado na rua Graciosa, 300, Centro. A peça é uma adaptação do texto original italiano de Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, que por sua vez haviam feito uma adaptação do conto “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

A apresentação gratuita tem duração de 60 minutos, e é indicada para crianças a partir de 2 anos. O musical narra a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que devido a maus tratos fogem de seus tutores. Juntos, eles resolvem ir à cidade para formar um grande conjunto musical. No elenco estão Márcio Godoy (Jumento), Lucas Godoy (Cachorro), Simone Luiz (Galinha) e Lari Lima (Gata).

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Dia 13 de julho, sábado, às 16h.

Local: Centro Cultural Diadema – Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300, Centro)

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: +2 anos

Realização: Magenta Gestão de Cultura

Produção: Mina Cultural

Lotação: 377 lugares

Entrada Gratuita