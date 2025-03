Especialista faz alerta sobre cuidados com o corpo durante o período de Carnaval

Com a chegada do Carnaval se espera que milhões de brasileiros vão às ruas para curtir os dias de festa, seja nas ruas ou nos desfiles de escolas de samba. Mas em meio à euforia das comemorações é importante que todos estejam conscientes dos riscos que os exageros podem trazer à saúde. Afinal de contas, ninguém quer queimar a largada e passar o feriado em péssimas condições.

A combinação de altas temperaturas, exposição ao sol, desgaste físico e consumo excessivo de álcool e outras substâncias são fatores que podem transformar a festa em tristeza. Então é essencial manter-se atento a alguns cuidados importantes para garantir a diversão sem maiores problemas.

Segundo Monica Sato, professora titular da disciplina de fisiologia do Centro Universitário FMABC, uma das questões mais importantes para esse período é garantir que o corpo esteja sempre hidratado, seja com água filtrada ou mineral, além de sucos, chás e água de coco. Mas é importante sempre verificar a procedência.

“É preciso se preocupar tanto com a desidratação como com a contaminação microbiana de bebidas e alimentos. Verificar, por exemplo, se o gelo utilizado para resfriar as bebidas é de fonte confiável, pois caso esteja contaminado ele pode ocasionar quadros graves de distúrbios gastrointestinais, provocando vômito e diarreia”, explica.

Segundo a especialista, caso a pessoa apresente sintomas de desidratação, como mal estar, dores de cabeça e tontura, é preciso não apenas ingerir água como também fazer uma reposição com isotônicos. Isso garante que o líquido seja retido e o organismo possa se reequilibrar.

Ela alerta ainda para os efeitos que o consumo de álcool pode trazer nessa época mais quente. “Traz um risco ainda maior de desidratação, pois o álcool inibe a secreção de um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético. Ela é responsável pelo aumento da reabsorção de água nos rins. Se a secreção de vasopressina é inibida pelo álcool, a reabsorção de água é prejudicada nos rins, propiciando maior perda de água na urina, o que pode levar o indivíduo a desidratar”, analisa.

O ideal, segundo a fisiologista, é que se evite álcool, mas caso a pessoa acabe ingerindo bebida alcoólica é recomendável que não o faça em demasia. E se possível o indivíduo deve ingerir outros tipos de bebidas que não sejam alcoólicas para garantir a hidratação corporal.

Mesmo com as recomendações, muitas pessoas acabam cometendo excessos durante as festas de carnaval e depois tentam recuperar a forma física exagerando em exercícios físicos imediatamente após o período de folia. Segundo Sato, nesses casos é mais recomendado um período de recuperação leve e repouso.

“Caso a pessoa tenha abusado especialmente da ingestão de bebidas alcoólicas durante o Carnaval e isso possa ter ocasionado uma desidratação corporal, recomenda-se um período de repouso e maior ingestão de líquidos e alimentos leves. Somente após isso, pode-se voltar à rotina de exercícios, já que se requer uma demanda energética e hidratação adequada para a realização do exercício físico” conclui.