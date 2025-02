Cuidados essenciais para um carnaval seguro e saudável

O Carnaval, tradicionalmente conhecido por sua animação e festividades vibrantes nas ruas, demanda atenção redobrada em relação ao consumo de substâncias como bebidas alcoólicas e energéticos, além de dispositivos eletrônicos para fumar. Em vista disso, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) enfatiza a importância de adotar medidas que assegurem uma celebração saudável e responsável.

Embora o álcool e o tabaco sejam substâncias legais, seu uso traz riscos significativos à saúde física e mental dos indivíduos. A combinação do álcool com bebidas energéticas pode resultar em efeitos ainda mais adversos, elevando a preocupação com os possíveis danos à saúde.

Durante o período festivo, é comum que muitos optem pelo consumo excessivo de álcool e energéticos. Contudo, especialistas recomendam priorizar alternativas saudáveis para manter a energia durante as festividades. “A melhor estratégia para se manter ativo no Carnaval é focar na hidratação e na alimentação adequada. É fundamental ingerir bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação, especialmente considerando as altas temperaturas características desta época do ano. Além disso, snacks como barrinhas de cereais, barras de proteínas e frutas são excelentes opções”, orienta Marcelo Otsuka, pediatra e infectologista do Hospital Infantil Darcy Vargas.

Adicionalmente, é importante destacar os riscos associados ao uso de vapes e outros Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF). Esses dispositivos podem conter uma concentração de nicotina equivalente a três maços de cigarros, apresentando um potencial risco muito maior em comparação com os produtos tradicionais.

Conforme estabelece a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 855 da Anvisa, é proibida em todo o território nacional a produção, importação, publicidade e comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo seus acessórios e refis.

Dicas para um Carnaval Responsável