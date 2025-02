Cuide da sua saúde neste Carnaval: dicas para aproveitar com responsabilidade

Uma das maiores festas culturais do país, o Carnaval é um momento de celebração e alegria que move milhares de pessoas. No entanto, é comum que esse período seja marcado pelo consumo excessivo de álcool e outras substâncias, o que pode gerar impactos negativos imediatos e a longo prazo.

De acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), o abuso de álcool é uma preocupação crescente no Brasil e no mundo. O relatório revelou que 38% dos bebedores atuais — aqueles que consumiram qualquer bebida alcoólica nos últimos 12 meses — praticaram o chamado “beber pesado episódico“, definido como a ingestão de pelo menos 60 gramas de álcool puro em uma ou mais ocasiões.

Esse padrão de consumo eleva significativamente o risco de dependência química, uma condição que, segundo a OMS, afeta cerca de 400 milhões de pessoas globalmente. Além disso, o abuso de álcool está diretamente relacionado a graves problemas de saúde pública. Em 2019, aproximadamente 1,6 milhão de mortes foram atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis associadas ao consumo de álcool. Outras 724 mil mortes ocorreram devido a lesões, incluindo acidentes de trânsito, autolesões e episódios de violência interpessoal.

Para ajudar os foliões a curtirem com segurança, José Eduardo Pereira Nora, psiquiatra e diretor técnico da Clínica Prisma da ViV Saúde Mental e Emocional, destaca a importância da psiquiatria do estilo de vida, uma abordagem que se concentra na relação entre os hábitos diários e a saúde mental e física. O médico reforça que práticas saudáveis, como hidratar-se bem, manter uma alimentação equilibrada, descansar adequadamente e evitar excessos, contribuem para uma folia mais segura e prazerosa.

Segundo José, “Muitas vezes, associamos o bem-estar mental apenas a fatores psicológicos, mas a forma como nos alimentamos, dormimos e lidamos com os estímulos diários também tem um grande impacto. No Carnaval, manter hábitos saudáveis ajuda a prevenir o desgaste físico e emocional.”

Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o Carnaval de forma segura e saudável, priorizando escolhas responsáveis e cuidando da sua saúde física e emocional durante toda a festa.