Carnaval sobre Duas Rodas: Um roteiro imperdível para motociclistas

São Paulo, São Roque e Socorro são destinos perfeitos para quem quer aproveitar o Carnaval longe da folia e sobre duas rodas. Além de belas paisagens e boa gastronomia, os motociclistas encontram nesses lugares cultura, aventura e experiências únicas. Tanto na capital paulista quanto no interior, os apaixonados por motos podem conferir a curadoria especial de Carlãozinho Coachman (MotoStory Brasil), responsável pelo maior acervo documental da história da motocicleta no país.

A exposição “Duas Rodas e Uma Nação” (@duasrodasumanacao), no Farol Santander – São Paulo, e o Centro Cultural Movimento (@centroculturalmovimento), em Socorro, são paradas obrigatórias para quem quer mergulhar na história do motociclismo.

Na Estrada do Vinho, em São Roque, uma parada indispensável é o Rústico Moto Bar (@rusticomotobar), um verdadeiro ponto de encontro para motociclistas que buscam um ambiente rústico e acolhedor. Seu proprietário, Matheus Oliveira, tem um amor incondicional pelas motos, o que se reflete em cada detalhe do espaço. Ele já viajou por 17 países sobre duas rodas, colecionando experiências e histórias que fazem do Rústico muito mais do que um simples bar: é um lugar onde a paixão pelo motociclismo ganha vida. Seu lema, “Restaurando tradições desde 1971”, define a essência do local, que combina tradição e um ambiente descontraído para receber motociclistas de todo o Brasil. No cardápio, três destaques chamam a atenção: o bolinho de costela, perfeito para compartilhar, o bife ancho de Angus (200g), acompanhado de batatas fritas, salada e mix de legumes, e o hambúrguer artesanal (120g), preparado com cebola e amêndoas do dia.

Seguindo viagem, a cidade de Socorro se consolida cada vez mais como um dos melhores destinos para motociclistas, com o selo “Socorro Destino Duas Rodas”, que está em constante evolução. Além de visitar o Centro Cultural Movimento, os motociclistas podem carimbar seu passaporte no Monumento Rota Biker nº 12, um marco importante para quem percorre as estradas do Brasil.

Para quem busca experiências diferenciadas, o voo de balão com a UP Balonismo oferece uma vista inesquecível da cidade. Para os mais aventureiros, o rafting no Rio do Peixe (Base 44) garante emoção em meio à natureza, e um passeio até o mirante Pedra Bela Vista proporciona um dos visuais mais espetaculares da região.

E claro, não dá para falar de viagem sem boa gastronomia. O Café Caipira no Rancho Pompéia é a melhor opção para um café da manhã reforçado no estilo do interior, e o Churras Steak House no Jardim Moda Shopping é o ponto ideal para quem aprecia um bom churrasco.

Se a ideia for um Carnaval mais tradicional, Socorro também oferece marchinhas e bandas ao vivo, trazendo um clima nostálgico para os visitantes com o Bloco do Turista.

Seja para um bate e volta ou um roteiro completo, este Carnaval é a oportunidade perfeita para pegar a estrada, explorar novos destinos e viver experiências únicas sobre duas rodas!

DICAS RÁPIDAS DE SEGURANÇA PARA A VIAGEM

Pneus e calibragem – Verifique o estado dos pneus e ajuste a calibragem conforme o peso da bagagem.

Freios – Teste o freio dianteiro e traseiro para garantir eficiência.

Óleo e fluidos – Certifique-se de que o óleo do motor e os fluidos de freio e arrefecimento estão no nível correto.

Iluminação – Cheque se farol, setas e luz de freio estão funcionando perfeitamente.

Corrente e transmissão – Verifique o estado da corrente, ajuste a tensão e lubrifique se necessário.

Capacete e equipamentos de proteção – Use sempre um capacete de qualidade e roupas apropriadas para garantir sua segurança na estrada.

Documentação – Leve a documentação da moto e a sua CNH em dia.

DICA EXTRA: Faça paradas estratégicas para descanso e hidratação. Segurança sempre em primeiro lugar!

SERVIÇO:

Exposição “Duas Rodas e Uma Nação” – Farol Santander (São Paulo)|

Até 09 de março

Fechado nos dias 03 e 04 de março | Aberto no dia 05 a partir do meio-dia

@duasrodasumanacao

Rústico Moto Bar – São Roque (Estrada do Vinho)

Funcionamento: Sábados e Domingos, das 10h às 17h

@rusticomotobar

Centro Cultural Movimento em Socorro

Visita ao “museu das motos”

Monumento Rota Biker nº 12 (carimbe o seu Passaporte)

@centroculturalmovimento

Um pouquinho de aventura em Socorro

Voo de Balão com UP Balonismo

Rafting no Rio do Peixe (Base 44)

Mirante – Pedra Bela Vista

Gastronomia em Socorro

Café Caipira no Rancho Pompéia

Almoço no Churras Steak House (Jardim Moda Shopping)

Carnaval em Socorro com “Bloco do Turista”