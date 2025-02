Governo de SP realiza ampla pesquisa para traçar o perfil do viajante que visita o Estado

Começou a pesquisa de “Demanda e Satisfação do Turista Receptivo no Estado de São Paulo”, desenvolvida pela Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados, viabilizada pela Casa Civil, com a parceria da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

A pesquisa, que acontece pela primeira vez, teve início na última quinta-feira, 20, e acontece em pontos com fluxo de visitantes em dez destinos paulistas. São eles: Aparecida, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, São Sebastião/Ilhabela, Olímpia, Eldorado, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo. O objetivo do estudo é identificar o perfil do turista que visita o Estado de SP.

A expectativa é que sejam feitas seis mil entrevistas pessoais, em locais como rodovias; terminais rodoviários; aeroportos; pontos turísticos do Estado como o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, e a Caverna do Diabo, em Iporanga; além da balsa de Ilhabela, no Litoral Norte, e o Porto de Santos, no Litoral Sul.

“A cada ano, o Estado de São Paulo recebe uma grande diversidade de turistas, motivados pelo lazer, pela gastronomia, pelos eventos e negócios, e outros segmentos. Então, é essencial conhecer o perfil do turista que visita o Estado para atendê-lo cada vez melhor”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O levantamento vai recolher informações como a origem do visitante, a motivação da viagem, locais visitados, gastos no período, tempo de permanência e avaliação do destino turístico. A coleta acontece até o mês de julho e os resultados serão divulgados em no segundo semestre.