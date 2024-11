Santos estima receber 3 milhões de turistas no verão 2025

A cidade de Santos, situada no litoral paulista, prepara-se para uma temporada de verão promissora, com estimativas de receber mais de três milhões de visitantes entre dezembro de 2024 e março de 2025. Essa expectativa representa um crescimento de cerca de 8% em relação à temporada anterior, conforme dados da Seção Observatório do Turismo (Seotur), vinculada à Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur). Esta projeção posiciona a cidade para o que pode ser seu melhor desempenho turístico desde 2016.

O aumento no número de turistas é impulsionado por diversos fatores. O verão brasileiro de 2025 está previsto como um dos mais quentes da história recente, devido à diminuição das chuvas associada ao enfraquecimento do fenômeno El Niño. Este clima favorável tende a atrair turistas para destinos litorâneos que oferecem atividades ao ar livre. Além disso, a época coincide com as férias escolares e as celebrações de fim de ano, períodos tradicionalmente movimentados.

Santos apresenta um leque diversificado de atrações para os visitantes, desde suas famosas praias até pontos turísticos como o Aquário, o Orquidário e o recentemente revitalizado Novo Quebra-Mar. O Centro Histórico também se destaca, abrigando ícones culturais como o Museu Pelé e o Museu do Café, além da charmosa linha turística do bonde e o Monte Serrat. O movimento portuário também contribui significativamente para a economia local, com milhares de passageiros de cruzeiros marítimos desembarcando na cidade.

Selley Storino, secretária responsável pela pasta do turismo em Santos, destacou o impacto positivo esperado pela inauguração do Parque Valongo. Este novo espaço promete enriquecer ainda mais a oferta turística local. Outro ponto ressaltado foi a licitação para escolher uma agência de turismo receptivo que operará nos Postos de Informação Turística (PITs), oferecendo roteiros temáticos e tours náuticos.

A alta do dólar também desempenha um papel importante ao encorajar os brasileiros a optarem por destinos internos. Santos, acessível por rodovias que conectam grandes centros populacionais como São Paulo e Campinas, está bem posicionada para atrair esse público. A infraestrutura hoteleira da cidade é robusta, com mais de 2.400 quartos distribuídos em 35 estabelecimentos.

A cidade vem promovendo seus atrativos em feiras nacionais e internacionais, em parceria com o Santos Convention & Visitors Bureau. Vanessa Lombardi, presidente da entidade, destacou que essa estratégia traz oportunidades significativas para toda a cadeia produtiva ligada ao turismo.

Os números já refletem essa tendência positiva: em setembro deste ano, as taxas de ocupação hoteleira atingiram níveis recordes desde 2009. Em julho passado, Santos recebeu um milhão de turistas durante as férias escolares, com um aumento notável na ocupação dos hotéis em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O setor turístico tem mostrado recuperação pós-pandemia, evidenciado pelo aumento significativo na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) e pelos recordes alcançados por atrações locais como o Museu Pelé. Entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, espera-se que o turismo brasileiro fature R$ 157,74 bilhões, conforme análise do Ministério do Turismo baseada nas projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Essas iniciativas reforçam o compromisso da cidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente no que diz respeito ao crescimento econômico sustentável e à geração de emprego decente. Com um mercado aquecido e oportunidades crescentes no horizonte, Santos está pronta para consolidar sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil.