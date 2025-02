Confira os serviços de saúde oferecidos pela capital paulista no Carnaval de Rua 2025

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), preparou uma ampla estrutura de apoio aos foliões durante as atividades de Carnaval 2025. Os serviços de saúde foram disponibilizados nos dias 22 e 23 de fevereiro, no pré-evento; e seguirão disponíveis nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março, durante o Carnaval; e 8 e 9 de março, no pós-evento, totalizando oito dias de uma cobertura que contará com 1.800 profissionais nas ambulâncias básicas e UTI móvel, postos médicos, Sala de Situação e monitoramento, além dos bombeiros civis para controle de situações de emergência.

“Na Saúde temos uma estrutura robusta, que vem evoluindo a cada ano no Carnaval de São Paulo. Neste ano, vamos ter 20 postos médicos para dar suporte a todos os foliões. São verdadeiros ‘mini hospitais’, com profissionais de saúde, e, principalmente, médicos capazes de resolver o problema dentro do posto”, explica o secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Zamarco. “Teremos capacidade de resolver demandas desde as mais simples até as mais complexas; caso o folião tenha uma parada ou sofra um acidente ou trauma, ele seja atendido e estabilizado enquanto aguarda ser removido para um serviço de maior complexidade da rede municipal.”

Serviços:

Ambulâncias

Serão disponibilizadas 174 ambulâncias, distribuídas estrategicamente nos pontos de desfile, sendo 32 unidades de UTI Móvel (Tipo D), com um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. A estrutura contará também com 142 ambulâncias básicas (Tipo B), com um enfermeiro e um condutor capacitado em primeiros socorros. As unidades estarão à disposição a partir de duas horas antes de cada evento.

Postos Médicos

Serão disponibilizados 20 postos médicos por dia de Carnaval. Cada posto terá três médicos, além de enfermeiros, técnico de enfermagem e bombeiro civil.

Sala de Situação e Monitoramento

Contará com Responsável Técnico Médico do Evento e prestadores de serviços contratados, além de profissionais da SMS. A Sala de Situação acompanha em tempo real o deslocamento das ambulâncias e o atendimento que está sendo realizado dentro do posto médico. É ela que toma a decisão e direciona os casos que vão para os hospitais. Dispõe de médicos e espaço com tecnologia de áudio e vídeo em tempo real.

Bombeiros Civis

Os profissionais trabalharão em duplas, posicionadas a cada 100 metros de percurso previsto para cada bloco de rua; eles estarão capacitados para atendimento imediato, além de orientação e direcionamento, quando necessário, do folião ao recurso de saúde mais próximo (posto médico ou ambulância).

O número de equipes e equipamentos ofertados por dia serão proporcionais ao número e tamanho dos blocos, conforme cronograma dos eventos. Já a composição dos pontos de apoio médico (equipe médica, ambulância, tenda e bombeiro civil) será proporcional ao trajeto percorrido e tamanho do bloco.

É importante destacar que durante esse período as estruturas já existentes na rede municipal, como as 33 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e Hospitais seguem em atendimento normalmente.

Prevenção ao HIV e outras ISTs

Durante todo o período de Carnaval, a 23ª edição da campanha “Camisinha na Folia” colocará à disposição dois milhões de preservativos gratuitos, bem como sachês de gel lubrificante e autotestes para o HIV. Além da distribuição pelos agentes de prevenção, as camisinhas também estão disponíveis nas unidades de saúde e em mais de 90 terminais de ônibus e estações de metrô por toda a Capital. As festividades deste ano incluirão mais de 100 ações extramuros em todas as regiões da capital por meio do projeto “PrEP na Rua”.