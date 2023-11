Especial da TV Brasil celebra 50 anos de carreira de Alcione

Em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora Alcione, a TV Brasil exibe nesta quinta-feira (30), às 23h, o especial inédito “Marrom, O Musical”. Visto por mais de 25 mil pessoas em sua estreia nacional na capital paulista, a super produção teatral foi captada pela emissora pública em apresentação na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e integra a programação do mês da Consciência Negra no canal.

Com texto e direção de Miguel Falabella, o espetáculo traz 23 atores e atrizes em cena e mostra a vida de Alcione em momentos emblemáticos. Filha de Filipa e João Carlos, no passado a artista era uma menina no meio de nove irmãos. A peça revela as diversas versões da homenageada: menina, mulher, uma loba, filha amorosa, musicista apaixonada, perseguidora de sonhos.

Falar de Alcione é impossível sem destacar suas raízes no Maranhão – terra amada e tão cantada pela Marrom. O que se vê no palco é a história do bumba-meu-boi revisitada, entremeada com a trajetória dessa maranhense ilustre, em um enredo triste que acaba em festa.

Do Maranhão também vieram quatro artistas para integrar o elenco. Além disso, boa parte dos mais de 300 figurinos foi bordada em São Luís, na Cooperativa Cuxá, em uma parceria socio-cultural promovida pelo Instituto Humanitas360.

Ficha técnica

Elenco: Ágata Matos,,Anastácia Lia, Carol Roberto, Daniela Santana, Edgar Bustamante, Eddy, Fernando Leite, Hipólyto, Jefferson Gomes, Joyce Cosmo, Leandro Villa, Leilane Teles, Letícia Nascimento, LetÍcia Soares, Lilian Valeska, Lucas Wickhaus, Luci Salutes, Mariana Gomes, Millena Mendonça, Rafael Leal, Rafael Machado e Renato Caetano

Músicos: Trompete, Palloma Lima; Violão 7 cordas, Bruno Vieira; Bateria, Diego Pereira; Sax, flauta e clarinete, Guilherme Montanha; Percussão e cordas, Marcio Guimarães; Baixo, Felipe Rodrigues Mota

Texto e direção: Miguel Falabella

Idealização: Jô Santana

Diretora assistente: Iléa Ferraz

Arranjos, direção musical, piano e regência: Guilherme Terra

Equipe TV Brasil

Direção e coordenação de projetos especiais: Waldecir de Oliveira

Produção e pesquisa: Clarice Basso e Jeã Santos

Edição e finalização: Leonardo Lamad