Escritores de Ribeirão Pires iniciam encontros com moradores no CHL

O Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL), em parceria com o Ateliê do Café, está realizando uma programação especial voltada ao público infantil durante as férias escolares em Ribeirão Pires. O evento literário, iniciado nessa quinta-feira (16), terá seu ponto alto no próximo domingo (19), com sessões de leitura conduzidas pelos escritores convidados Sara Andreozzi e Miguel Ângelo.

No domingo, a partir das 14h30, Sara Andreozzi apresenta a leitura do livro “O Relicário da Mamãe”, uma história que convida as crianças a refletirem sobre laços familiares e memórias afetivas. Às 15h30, Miguel Ângelo, um escritor mirim, apresenta “Cada Dinossauro é de um Jeito”, obra que celebra a diversidade e promove a aceitação das diferenças.

O evento ocorre no Ateliê do Café, localizado na Rua Miguel Prisco, 286, no Centro de Ribeirão Pires. Todas as atividades são gratuitas, mas, devido ao número limitado de vagas, é necessário fazer inscrição prévia pelo telefone (11) 94457-5310.

Além de proporcionar momentos de diversão e aprendizado, a iniciativa do CHL destaca a importância da literatura infantil na formação das crianças. A programação inicial, realizada nessa quinta-feira (16), contou com a participação dos autores Gil Silva e Rafael Marques, que trouxeram histórias repletas de fantasia e reflexões.

Gil Silva, autor de “O Céu e o Mar”, destacou a relevância de eventos como este para aproximar crianças do universo literário: “Essa interação com os pequenos leitores é muito especial. Ver como eles participam, opinam e se conectam com as histórias é um incentivo para continuarmos criando.”

Rafael Marques, autor de “As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires”, também elogiou a iniciativa: “Momentos como este são fundamentais, especialmente em um país onde os índices de leitura são tão baixos. Valorizar nossos escritores locais e formar novos leitores é essencial para mudar essa realidade.”

O evento também tem encantado pais e responsáveis, que destacam a importância de atividades culturais para as crianças. Katia Lima, mãe de Helena Beatriz, de 7 anos, comentou: “Minha filha adora leitura, e conhecer os autores dos livros foi muito especial para ela. Estamos em Ribeirão há pouco tempo, mas já nos sentimos em casa no CHL. Esses momentos são enriquecedores para ela e para nós, como família.”

Dayana Sartorio, mãe da pequena Aurora, de 3 anos, também celebrou a experiência: “Foi maravilhoso! Conhecemos os autores, compramos livros e nos conectamos com a comunidade. Eventos como esse são essenciais para fortalecer os laços entre os moradores e valorizar os escritores locais.”

Um dos destaques do evento de domingo é a participação de Miguel Ângelo, um escritor mirim que vem encantando o público com suas histórias criativas. Para muitas crianças, a presença de Miguel é um incentivo para que também descubram seus talentos e se sintam inspiradas a criar.

O evento promovido pelo CHL é mais do que uma atividade de lazer; é uma oportunidade de promover o aprendizado, a criatividade e a valorização da cultura local. A parceria com o Ateliê do Café e a presença de autores da região reforçam a importância de ações conjuntas para fortalecer a educação e a cultura em Ribeirão Pires.