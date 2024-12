Escolas de Ribeirão Pires são contempladas pelo Programa Estratégia Nacional das Escolas Conectadas

Onze escolas da rede municipal de Ribeirão Pires foram contempladas pelo ENEC (Programa Estratégia Nacional das Escolas Conectadas), do Governo Federal, e receberão serviços de implementação de internet, Wi-fi e suporte técnico. Tudo isso sem qualquer custo para a Administração Municipal ou Secretaria de Educação e Cultura.

O benefício partiu do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), que foi criado em 2000 com objetivo de expandir e melhorar as redes e serviços de telecomunicações, reduzindo as desigualdades regionais.

As escolas listadas receberão serviços de implementação e manutenção de conectividade, incluindo: serviço de internet na velocidade adequada para uso pedagógico, rede Wi-Fi em todos os ambientes, além de suporte técnico pelo prazo de 24 meses.

A parceria entre o Governo Federal e a Administração Municipal, por meio do programa, visa garantir que os estudantes tenham acesso às diferentes formas de tecnologia, com formação que lhes permita desenvolver um uso consciente, autônomo e socialmente referenciado.

A ideia é também de oferecer processos de gestão dos sistemas de ensino e das escolas quanto as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem possam ampliar sua qualidade e sua potência, por meio de um uso cada vez mais consistente e contextualizado de tecnologias digitais.

Diretora interina da EM (Escola Municipal) Herbert José de Souza, Larissa Lavinas Rodrigues de Farias, explicou que o programa pode impactar de forma positiva na vida escolar dos estudantes e dos professores.

“Esse tipo de programa ajuda diretamente na alfabetização da criança, já que pode nos dar acesso a conteúdos diversos que estão na internet. Para o professor, isso pode servir de apoio, de mais uma ferramenta que auxilia em questões pedagógicas”, declarou a diretora da unidade, que fica no Jardim Caçula.