Escolas de Ribeirão Pires recebe roda de conversa para conscientização sobre ISTs

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta semana duas rodas de conversas com 300 estudantes do ensino médio do colégio Gran Leone e da ETEC. Realizada pela equipe do Serviço de Atenção Especializada, entre principal tema esteve a prevenção contra as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

A coordenadora do Serviço de Atenção Especializada de Ribeirão Pires, Nanci Garrido, valoriza o espaço para alertar sobre a importância da prevenção. “As rodas de conversas oferecem aos alunos um espaço para que eles possam tirar suas dúvidas e chegam a fase adulta com conhecimento vasto sobre as prevenções sobre às ISTs”, destacou

Entre outras ações de conscientização, equipe de saúde realiza palestras e distribui materiais informativos aos estudantes. Atividades do tipo serão levadas, ainda, às escolas municipais Eng. Carlos Rohm e Prof. Sebastião Vayego de Carvalho.