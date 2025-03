Emeief em Santo André passa por modernização completa

Centenas de crianças da região do Recreio da Borda do Campo, em Santo André, ganharão em breve um equipamento escolar completamente renovado. A Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professora Francisca Helena Furia está passando por obras de modernização que beneficiarão os cerca de 400 alunos entre 6 e 10 anos que estudam no local.

A escola é uma das 17 unidades que eram estaduais e foram municipalizadas pela Prefeitura de Santo André. O prefeito Gilvan Junior visitou nesta semana as obras da Emeief na companhia dos secretários Pedrinho Botaro (Educação) e José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos). Acompanhado da equipe da própria unidade, o grupo visitou os espaços que vêm sendo contemplados pelas obras e pode notar as melhorias que já foram feitas.

“Esta é uma obra muito importante, que está em ritmo acelerado. Era uma escola estadual que a gente está colocando no padrão do município. A gente não vê mais grade, tem um ambiente mais acolhedor, para oferecer educação com ainda mais qualidade e atender essa região tão importante que é o Recreio da Borda do Campo, que vem recebendo diversos investimentos”, destacou o chefe do Paço andreense.

A Emeief Professora Francisca Helena Furia conta com área construída de 2.090,65 m². As intervenções realizadas são a reforma geral da cobertura, reforma e adequação da cozinha e do refeitório (para atender aos padrões da Craisa e Vigilância Sanitária), reforma e adequação banheiros (com aumento em número de vasos e lavatórios), além da reforma e troca de pisos internos e externos.

Estão sendo feitas ainda novas instalações hidráulica e elétrica, fechamento na área interna para melhor circulação, fechamento externo com gradil favorecendo a melhor visualização do prédio, adequação para acessibilidade, instalações para AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), pintura geral e reforma da quadra. O valor previsto de investimento é de R$ 3,3 milhões.

Santo André realizou nos últimos anos a municipalização de 17 escolas e, destas, dez encontram-se com obras de modernização em andamento.

Material, uniforme e transporte escolar – O prefeito Gilvan aproveitou a visita à Emeief para falar sobre três tópicos fundamentais aos pais e estudantes da rede municipal andreense. O chefe do Paço destacou que todo o material escolar já foi devidamente distribuído às escolas e que os uniformes de verão já estão aptos a serem retirados nas unidades educacionais.

Além disso, junto do secretário de Educação, Pedrinho Botaro, enalteceu a ampliação da frota escolar no Recreio da Borda do Campo e adjacências. “São mais oito ônibus para atender essa região”, destacou Gilvan. “O prefeito determinou que a gente fizesse a ampliação do atendimento, garantindo transporte de ainda mais qualidade para o bairro”.