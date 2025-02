Santo André acolhe 40.468 estudantes entre creches, Fundamental I e Educação Infantil

O ano letivo de 2025, nas escolas municipais de Santo André, foi retomado no último dia 10, em suas 120 unidades escolares sob a responsabilidade da Municipalidade, e que são distribuídas em 42 creches, oito Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), 65 Emeiefs (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e cinco CPFPs (Centros Públicos de Formação Profissional).

Primeiro dia de aula na Emeief Professor Antônio de Campos Gonçalves, no bairro Campestre – Crédito: Helber Aggio – PSA

Sob a responsabilidade da Prefeitura de Santo André

A Administração informou que sob sua batuta estão as 65 Emeiefs que atendem ao Ensino Fundamental I, e que a rede municipal não agrega o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, pois essas modalidades de ensino na cidade são de responsabilidade do Governo do Estado.

Segundo resposta encaminhada ao ABCdoABC, sobre a estrutura educacional municipal e investimento, a Municipalidade informou que 42 creches atendem em período integral, assim como cinco Emeis e cinco Emeiefs, já no meio período, chamadas de semi, são 37 creches, seis Emeis e 61 Emeiefs.

Ao todo, a rede municipal acolhe 32.324 estudantes, divididos em 10.093 alunos de pré-escola e 22.231 discentes do Ensino Fundamental I.

De acordo com a resposta encaminhada ao ABCdoABC, não há lista de espera para a faixa etária de pré-escola e Ensino Fundamental I por se tratar de atendimento obrigatório.

Já as creches são responsáveis por acolher 8.144 crianças, porém, existe fila de espera, contudo, não se trata de insuficiência de vagas, mas sim adequações às necessidades de cada munícipe.

Aguardando adequações para ocupar vagas em creches

“Santo André dispõe de vagas suficientes. No entanto, há situações em que alguns munícipes não são contemplados com vaga perto da sua residência ou da sua necessidade, permanecendo em lista de espera. Atualmente são ao todo 107 crianças e gestantes aguardando pela adequação, referência 5/2/2025”, diz a nota.

Investimento em kits escolares e uniformes

A Prefeitura de Santo André adquiriu cerca de 42 mil kits para todos os ciclos escolares, o que engloba creches, Emeis, Emeiefs e EJA (Educação de Jovens e Adultos), com investimento de R$ 10.378.422,48 em materiais escolares.

Ainda segundo as informações, foram entregues 90% dos kits de materiais escolares no 1º dia de aula e os demais serão distribuídos até a primeira quinzena de março.

Já para uniformes escolares, a Prefeitura investiu R$ 10.758.069,78 e, até esta terça-feira (25), foram entregues 38.541 kits, incluídos roupas de Verão e Inverno.

De acordo com o mapa de movimento da Secretaria de Educação de janeiro/2025, foram entregues 70% dos uniformes nas unidades educacionais e a previsão é completar as entregas até a segunda quinzena de março.

Além de todo cronograma de entrega de materiais escolares, uniformes e a estrutura educacional, nos bastidores são realizadas uma série de ações para qualificar a Educação da cidade.

Ações para capacitação de profissionais e acolhimento dos alunos

“Com o início do ano letivo, as unidades escolares estão organizadas para o acolhimento e adaptação das crianças. Concomitante a isto, é momento de discussão coletiva para construção do PPP (Projeto Político-Pedagógico) que seja democrático, participativo e eficaz, com metas e ações pautadas em evidências, organizadas a curto, médio e longo prazo, com vistas a qualificar o atendimento às crianças, jovens e adultos”, informou a Prefeitura, que finalizou:

“Em março o foco são as ações acerca dos 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo no Município de Santo André, bem como ações que promovem a saúde e a valorização da mulher andreense, capacitação de Robótica aos docentes, avaliação diagnóstica e avaliação de fluência leitora”, explica o e-mail sobre as ações.