Santo André Intelli apresenta elenco e uniformes para temporada 2025

O Santo André Intelli realizará sua apresentação oficial no próximo sábado (22), às 15h30, no Ginásio Noêmia Assumpção. O evento marcará a revelação dos jogadores que defenderão o clube na temporada 2025, além da estreia dos novos uniformes que serão utilizados na Liga Nacional de Futsal (LNF) e no Campeonato Paulista.

Os torcedores andreenses poderão conferir todas as novidades da equipe em um evento especial, que contará com diversas atrações. A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Categorias de base em destaque

Além da equipe principal, o Santo André Intelli apresentará todas as categorias de base, do Sub-7 ao Sub-20, incluindo as equipes femininas. As comissões técnicas das categorias de base e do elenco profissional também serão oficialmente apresentadas ao público.

Shows e entretenimento para a torcida

Para animar os torcedores, o evento contará com apresentações musicais de artistas como Pagode do Testa, Pinha Presidente, Luizin Mc e Rafaela Cantus, garantindo um clima festivo.

Além disso, o evento terá a presença especial do prefeito de Santo André, Gilvan, e do secretário de Esportes, Robert Minhoca, que prestigiarão o lançamento da temporada e reforçarão o apoio ao esporte na cidade.

Com um ambiente de festa e grandes expectativas para 2025, o Santo André Intelli convida sua torcida a comparecer e apoiar a equipe em mais um ano de desafios e conquistas.