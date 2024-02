Escola de Artes de Ribeirão Pires tem inscrições abertas para 39 gratuitos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da EMARP – Escola Municipal de Artes, está com inscrições abertas para 39 opções de cursos culturais gratuitos para todas as idades. Com modalidades de música, dança, teatro, artes plásticas e audiovisual, os interessados podem se inscrever de forma presencial ou à distância, a depender do curso desejado.

Para as inscrições presenciais, o interessado deve comparecer à sede da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril) de segunda a sexta–feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h. Os documentos necessários são RG, CPF (cópia e original) e comprovante de residência.

Em caso de menor idade, o responsável também deverá comparecer, este com RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4823-7444.

Confira as opções de cursos disponíveis:

Núcleo de Dança

Inscrições presenciais até 23 de fevereiro

Dança Livre

Aulas às terças-feiras, das 14h30 às 15h30

Quartas, das 10h às 11h e das 14h30 às 15h30

A partir de 18 anos

Núcleo de Teatro

Inscrições online até 27 de fevereiro

Teatro de Rua

Aulas: Segundas-feiras, das 15h às 18h.

Público: a partir dos 16 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Dramaturgia do corpo

Aulas: Segundas-feiras, das 19h às 21h30

Público: a partir dos 18 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Palhaçaria

Aulas: Terças-feiras, das 19h às 21h30

Público: a partir dos 16 anos

Inscrições online: https://forms.gle/D37ANYjdkGxFf2MR9

Oficina de Iniciação Teatral:

Crianças: 7 a 10 anos

Aulas: Terças-feiras, 14h às 16h, ou quartas-feiras, 9h às 11h

Inscrições presenciais

Pré-adolescentes: 11 a 14 anos

Aulas: Terças-feiras, das 14h às 17h

Inscrições presenciais

Núcleo de Artes plásticas

Inscrições presenciais até 23/02

Mangá

Aulas: Segunda-feira, 14h às 15h30

Terça-feira, 9h30 às 11h, 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h

Quarta-feira, 9h30 às 11h, 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h

Sexta-feira: 9h às 10h30

Cartoon

Aulas: Segunda-feira, 9h às 10h

Quinta-feira, 9h às 11h, 14h às 15h e das 15h às 16h

Sexta-feira, 15h30 às 16h30

Pintura em tela e outras plataformas

Aulas: Terça-feira, 9h às 11h e das 14h às 16h

Quinta-feira, 9h às 11h

Pintura em tecido

Aulas: Segunda-feira, 9h às 11h

Tarde: 14h às 16h

Ilustração

Aulas: Sexta-feira, das 14h às 15h30

Núcleo de Audiovisual

Inscrições online até 28 de fevereiro

Oficina de Edição de Vídeo

Aulas às sexta-feira, das 18h às 19h

Link de inscrição: https://forms.gle/ghMv9R2S7EaFum3c7

Oficina de Análise Fílmica

Aulas: sextas-feiras, das 17h às 18h

Link de inscrição: https://forms.gle/9Qvizw8ByVNknNbH8

Oficina de Roteiro para Cinema

Aulas: terças-feiras, das 17h às 18h

Link de inscrição: https://forms.gle/G6yzpTR6SxzjVypr5

Núcleo de Música

Inscrições presenciais entre 20 e 22 de fevereiro

Cursos Regulares

Piano erudito

A partir de 6 anos

Piano popular

A partir de 6 anos

Violão erudito

A partir de 6 anos

Violino

A partir de 6 anos

Viola erudita

A partir de 6 anos

Violoncelo

A partir de 10 anos

Flauta transversal

A partir de 6 anos

Clarinete

A partir de 6 anos

Saxofone

A partir de 12 anos

Trompete

A partir de 12 anos

Trombone

A partir de 12 anos

Eufônio

A partir de 12 anos

Tuba

A partir de 12 anos

Oficinas de curta duração

Iniciação a flauta transversal

A partir de 6 anos

Iniciação ao clarinete

A partir de 6 anos

Iniciação ao saxofone

A partir de 12 anos

Iniciação ao piano

Entre 6 anos e 16 anos

Iniciação ao violão

Entre 6 anos e 16 anos

Iniciação ao violino

Entre 9 e 11 anos

Oficina de Violino Coletivo Infantil

Entre 3 e 4 anos

Iniciação ao violoncelo

A partir de 10 anos

Iniciação à guitarra

A partir de 12 anos

Iniciação ao contrabaixo elétrico

A partir de 12 anos

Iniciação ao canto lírico

A partir de 16 anos

Musicalização Infantil

Entre 4 e 11 anos