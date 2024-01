Escola de Artes de Ribeirão Pires segue com programação cultural de férias

A EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires segue promovendo diversas atividades culturais gratuitas para o público com programação de música, dança, artes plásticas e audiovisual. O cronograma continua nesta quarta-feira (31), das 14h30 às 16h30, com a oficina de customização de camisetas com aerografia na sede da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril).

Na sexta-feira (2), a Vila do Doce (Rua Boa Vista S/N – Centro) será palco, a partir das 15h, para aulas abertas de dança livre e musicalização infantil. Em caso de chuva, as atividades serão realizadas na sede da EMARP.

Ao longo de fevereiro, a escola promoverá, ainda, oficina de escrita criativa para redes sociais e oficina de fotografia e iniciação ao Canva: capturando e criando com facilidade. Para participar da programação não é necessária inscrição prévia.

Programação de férias com a EMARP

Customização de camisetas – com aerografia:

31/01, das 14h30 à 16h30

Pré-requisitos: aluno deve levar camiseta para customizar

Local: EMARP – Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril

Aulas abertas na Vila do Doce

Sexta-feira, dia 2/02

Aula aberta Dança Livre – 15h

Aula aberta de Musicalização Infantil – 15h30

Local: Vila do Doce – Rua Boa Vista S/N – Centro

Oficina de Escrita Criativa para Redes Sociais:

Dias 6, 20 e 27/02, das 15h às 16h30

Vagas limitadas!

Pré-requisito: acima de 12 anos

Local: EMARP – Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril

Oficina de fotografia e iniciação ao Canva: capturando e criando com facilidade:

Dias 31/01 e 7, 21 e 28/02, das 15h às 16h30

Vagas limitadas!

Pré-requisito: acima de 12 anos

Local: EMARP – Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril