Escola de Artes de Ribeirão Pires promove workshop gratuito de improvisação teatral

Jogos de interação, criação de histórias e dinâmicas em grupo são alguns dos destaques do novo workshop gratuito de improvisação teatral da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires. Com vagas limitadas, as inscrições poderão ser realizadas entre 7 e 19 de fevereiro por meio de formulário online (https://forms.gle/V9x94q3fGUdbpFGX).

Voltado para maiores de 14 anos e sem a necessidade de possuir experiência prévia em teatro, o workshop terá dois encontros: dias 20 e 22 de fevereiro, das 17h às 19h, na sede da EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril).

Serviço:

Workshop de Improvisação Teatral

Aulas: Terça e quinta, dias 20 e 22 de fevereiro

Horário: Das 17h às 19h

Público: A partir de 14 anos

Link de inscrição: https://forms.gle/V9x94q3fGUdbpFGX