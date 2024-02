Escola de Artes de Ribeirão Pires abre inscrições para oficinas gratuitas de dança

A EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires – está com inscrições abertas para as primeiras oficinas gratuitas de dança de 2024. Os interessados podem se inscrever, até o dia 9 de fevereiro, para as modalidades de dança contemporânea, flexibilidade e ballet clássico.

Além das oficinas, a EMARP também abrirá inscrições, entre 5 e 23 de fevereiro, para os cursos regulares, com modalidades de danças urbanas (infantil e iniciante), dança livre e breaking.

As inscrições para as atividades poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h. Os documentos necessários são RG, CPF (cópia e original) e comprovante de residência. Em caso de menor idade, o responsável também deverá comparecer, este com RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4823-7444.

As inscrições para cursos de teatro, música, artes plásticas e audiovisual serão abertas ao longo das próximas semanas.

Oficinas

Oficina de dança contemporânea

A partir de 15 anos

Aulas às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 19h30, entre 15 e 29 de fevereiro

Oficinas de ballet clássico

A partir de 12 anos

Aulas às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 18h30, entre 19 e 28 de fevereiro

Oficina de flexibilidade

A partir de 10 anos

Aulas às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h, entre 19 e 28 de fevereiro

Cursos regulares

Dança urbanas infantil

Entre 7 e 11 anos

Aulas aos sábados, das 13h às 14h

Danças Urbanas iniciante

A partir dos 13 anos

Aulas às quintas-feiras, das 19h às 20h



Breaking iniciante

12 a 25 anos

Aulas às segundas-feiras, das 18h às 19h

Dança Livre

A partir dos 18 anos

Aulas às terças-feiras, das 14h30 às 15h30

Aulas às quartas-feiras, das 10h às 11h, e das 14h30 às 15h30