Escola de Administração Pública de Diadema quadruplica participantes em seus cursos

A Escola Diadema de Administração Pública (Edap), espaço de formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores municipais de Diadema, quase quadruplicou o número de participações em seus cursos entre 2021 e 2024. Foram 585 pessoas alcançadas no primeiro ano de gestão do prefeito José de Filippi Júnior e 2.063 participações em 2024, aumento de 290%. “O aumento de alunos nos cursos da Edap se deu em razão da retomada das atividades presenciais pós-pandemia e do aumento dos investimentos, com mais facilitadores, a partir de 2022”, explica João Vaz, coordenador da Edap.

De acordo com Vaz, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas também realizou investimentos na Escola e agregou novos facilitadores (instrutores), o que colaborou para a oferta de mais cursos. “Além disso, é importante ressaltar as parcerias realizadas com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, a Escola Superior de Gestão e Contas do Município de São Paulo (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) e a Escola do Legislativo de Diadema (Câmara Municipal) – criada este ano, que ampliaram o número de cursos a partir de 2024”, afirma o coordenador.

A parceria com a Escola Municipal de Educação para o Consumo (Procon – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Diadema) já permitiu a realização dos workshops “Consumo Consciente” e “Direito do Consumidor” aos bolsistas da Frente de Trabalho.

Mais de 4 mil participantes

Entre 2021 a 2024 a Edap realizou 49 cursos ligados ao desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público municipal, com um total de mais de 4 mil participações. A Edap ofereceu, neste período, os cursos nas áreas de Gestão de Pessoas e Competências (3.239 participações): Integração de Estagiários (36); Integração de Servidor Celetista (241); Integração Servidor Estatutário (1.147); Integração Institucional de GCMs (49); Competências para Bom Atendimento (45); Curso de Liderança, Relações de Trabalho e Assédio Moral (33); Curso Promotoras Legais Populares de Diadema (26); Diversidade e Respeito (127); Educação Financeira – Conhecimento Básico para o Equilíbrio Financeiro (20); Encontro de Coordenação de Bolsistas da Frente de Trabalho (22); Ética e Cidadania para Bolsistas da Frente de Trabalho (Integração de Bolsistas) (345); Ética na Inteligência Artificial (23); Ética Profissional e Assédio Moral Horizontal (103); Higienização e Manipulação de Alimentos (166); Liderança e Motivação (18); Liderança e Relações Interpessoais (42); Liderança, Relações de Trabalho e Assédio Moral (176); Projeto Compartilhando Conhecimentos e Experiências (2); Recepção aos Bolsistas do Programa Bairro Melhor (335); Roda de Conversa – Atendimento a LGBTQIA+ (23); Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho (58); Consumo Consciente (49); Direitos Básicos do Consumidor (47); Workshop Pause and Play – Oficina de Insights (12); e Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (81); Gestão Pública (264 participações): Aperfeiçoamento em Gestão Pública (15); Atendimento ao Público (33); Como Fazer o Recenseamento Previdenciário (38); Oficina PEC – Atenção Básica à Saúde (73); Como Fazer Inventário Patrimonial (76); Como Utilizar a Plataforma GeoDiadema (29); Comunicação e Expressão (149 participações): Curso Básico de Mediação de Conflitos (47); Como Evitar Conflitos (Comunicação Não Violenta) (37); Inglês Básico (3); Expressão Corporal na Vida Profissional (14); Comunicação e Comportamento Assertivo (48); Informática (370 participações): Excel Avançado (26); Excel Básico (229); Excel Intermediário (90); Informática Básica (6); Técnica de Digitação (10); Word Básico (9).

Outras ações realizadas no período

Em 2023, a Edap aperfeiçoou seu modo de se comunicar com seus usuários. Ela reformulou seu site e criou seu endereço no Instagram.

Também foi instituído o Conselho Consultivo da Edap com representantes de todas as secretarias e do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), que tem como objetivos assessorar o coordenador da Edap e a direção da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas no encaminhamento das políticas da capacitação, treinamento e desenvolvimento; apreciar sugestões de treinamentos e encaminhar à Edap; definir atividades, parcerias e cursos considerados mais importantes e estratégicos ao foco de atuação da Edap; e opinar quanto às formas de implementação das medidas decididas.

Edap – Escola Diadema de Administração Pública

A Edap é a escola de governo e administração pública da Prefeitura de Diadema. Ligada à Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Sagep), a Escola foi criada pela Lei Complementar municipal 185, de 8/10/2003, sendo um espaço de formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores municipais de Diadema.

Ela tem por objetivos oferecer ao servidor público municipal os instrumentos necessários ao seu aperfeiçoamento e constante capacitação técnica; incentivar e propiciar, de forma permanente, o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor público municipal; e promover a reflexão e a avaliação constantes das práticas cidadãs.