Escola Bem Cuidada: 60 unidades escolares de Diadema recebem melhorias em quatro anos

Em 2021, muitas escolas da rede municipal de Diadema estavam em condições precárias de conservação: parques e cozinhas sem equipamentos e condições de uso, infiltrações, umidade e problemas graves nos sistemas elétricos e hidráulicos. Para resolver esses e outros problemas decorrentes da falta de manutenção, a gestão do prefeito José de Filippi Jr. implantou o programa Escola Bem Cuidada (EBC). Ao longo de quatro anos, passaram por intervenções 60 escolas municipais e um Centro de Atenção à Inclusão Social (Cais), espaço que oferta atendimento aos estudantes com deficiência. Isso representou um investimento de mais de R$ 30 milhões.

Por meio do EBC, foi possível descentralizar o investimento em serviços de manutenção e pequenos reparos, compra de equipamentos e embelezamento. Além desse repasse de recursos do Executivo municipal para os caixas das escolas, o programa garantiu o investimento em passeios culturais, na aquisição de parques infantis para todas as unidades, mobiliários, computadores, notebooks, impressoras e tablets.

Nair Escobar Gomes, diretora já há 30 anos da Emeb Marieta de Freitas Martins, na Vila Ida, confirma que o Escola Bem Cuidada foi essencial para recuperar a unidade para as crianças, professores e responsáveis. “Em janeiro de 2021 o prefeito José de Filippi visitou a escola e ficou horrorizado com o que viu. Havia muita infiltração, o que foi resolvido, o telhado foi consertado, foram reformados os banheiros, os bebedouros, as calhas, foi feita uma quadra, a cozinha foi toda refeita, os azulejos, o piso das salas. E tudo isso foi realizado ouvindo e consultando a comunidade”, esclarece.

A secretária de educação, Ana Lucia Sanches, afirma que o Escola Bem Cuidada foi desenhado de forma a envolver a comunidade escolar na decisão sobre quais são as intervenções prioritárias. “A Prefeitura garante o dinheiro para esse conjunto de melhorias nas escolas, mas acreditamos que a comunidade escolar deve ter voz na hora de decidir o destino desses recursos. Funcionou muito bem e hoje temos escolas em condições muito melhores em relação a 2021, quando iniciamos o trabalho”, afirma.

Ainda segundo Ana Lucia, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) Participativo, instituído na atual gestão, da mesma maneira contribui para que a democracia e a participação façam parte do dia a dia da escola. “Por meio desse instrumento, a comunidade escolar define quais são as metas administrativas, financeiras e pedagógicas. Inclusive, a forma como os recursos enviados pela Prefeitura por meio do EBC serão usados deve ser aprovada em assembleia, o que garante que as reais necessidades da escola e dos estudantes sejam contempladas”, finaliza.



Crédito: Igor Andrade Cotrim

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Mauro Pedroso

Crédito:Lucas Barbosa