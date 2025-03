Equipes de saúde do Grande ABC recebem treinamento do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado

Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE VII – Santo André), que abrange as sete cidades do Grande ABC, ministrou nesta semana um treinamento direcionado aos coordenadores da Imunização Municipal e da Atenção Básica que atuam nas Salas de Vacinas dos postos de saúde nos municípios do Grande ABC. Com apoio da Fundação do ABC e promovido na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), o evento teve como tema “Atualização em Calendário Vacinal, Rede de Frio e Erros de Imunização”. Ao todo, 175 profissionais compareceram ao evento.

A atividade em 11 de março reforça a parceria entre a SES e os municípios do Grande ABC. O evento teve início com a palestra da Diretora Técnica da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE/SES-SP), Maria Ligia Bacciotte Ramos Nerger, que abordou o tema “Atualização e discussão do calendário vacinal atual para o Estado de São Paulo”.

“Os imunizantes saem do Ministério da Saúde, chegam ao Estado de São Paulo e depois são distribuídos aos postos de saúde. Nesse trajeto, é muito importante a preservação dos imunobiológicos até a administração na população-alvo, especialmente com relação à temperatura. Por isso, reforçamos essas orientações às equipes, com foco na segurança e saúde dos pacientes”, explica a Diretora Técnica de Saúde do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE VII – Santo André), Angela Maria Mozena Moriwaki.

Outras duas palestras abordaram temas importantes que integram a rotina dos profissionais de saúde que atuam com imunizantes. A enfermeira da Divisão de Imunização – CVE/SES-SP, Adriana Peris Camara Rosa, ministrou atividade sobre “Erros de Imunização e Biossegurança”.

O evento foi encerrado com a palestra do enfermeiro da Divisão de Imunização da CVE/SES-SP, Paulo Alberto Borges, que explorou o tema “Atualização em Gestão da Rede de Frio”.

Eventos adversos, reações vacinais, tipos de reações e como evitar erros de administração dos imunobiológicos também constaram na pauta de discussões.

O próximo treinamento ministrado pelo GVE VII – Santo André será realizado dia 27 de março, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. O tema será “Manejo clínico em arbovirose”, destinado a médicos e enfermeiros que atuam nas redes de saúde dos municípios do ABC.