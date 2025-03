Sob nova gestão, Hospital Mário Covas buscará aumentar cirurgias em até 50%

Inaugurado em 2001, o Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André, se consolida, ano após ano, como principal referência hospitalar do Grande ABC. Com 313 leitos e cerca de 2.400 colaboradores diretos e indiretos, a unidade está sob nova gestão e com robustos desafios assistenciais. Professor do Centro Universitário da FMABC, instituição que é braço acadêmico da Fundação do ABC, o gastrocirurgião e endoscopista Dr. Eduardo Grecco assume a diretoria-geral da unidade com olhar estratégico direcionado ao aumento da eficiência operacional do HEMC. Atualmente, a unidade é referência para os sete municípios do Grande ABC para procedimentos de média e alta complexidade. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são procedimentos ambulatoriais e/ou cirúrgicos que envolvem tecnologia e alto custo, como cirurgias cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, entre outras.

O compromisso da nova Diretoria não se limita apenas a atingir as metas contratuais firmadas com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), mas superá-las — e com o mesmo recurso orçamentário. Esse desafio passa decisivamente pelo aumento da produção cirúrgica da unidade, que hoje realiza anualmente cerca de 10 mil cirurgias, entre eletivas, de urgência e em regime de hospital-dia. A missão está alinhada aos objetivos da Presidência da FUABC, conduzida pelo Dr. Luiz Mário Pereira da Souza Gomes, a quem Grecco dirigiu agradecimentos pela oficialização do convite. “Como ex-aluno da FMABC, estou muito feliz por assumir esse desafio. O ‘Mário Covas’ é um hospital acolhido e reconhecido pela nossa população. O que tenho que entregar à Presidência da FUABC, que está apostando em mim, é a contratualização do serviço. O hospital precisa atender a sua demanda, e se possível até mais, dentro do nosso orçamento. Temos que cumprir metas, para responder ao Estado e seguirmos atendendo com a excelência que conquistamos. Vou fazer uma gestão para o paciente”, disse Grecco, que também responde pela coordenação do serviço de Residência Médica em Endoscopia Digestiva da FMABC.

Entre os compromissos da nova gestão está a reorganização das agendas cirúrgica e ambulatorial da unidade, com foco em beneficiar cada vez mais novos pacientes dos municípios do Grande ABC. Além das quase 10 mil cirurgias anuais — volume que ratifica a vocação cirúrgica do serviço —, a unidade realiza por ano cerca de 188 mil consultas ambulatoriais médicas e não médicas.

Para aumentar ainda mais a capacidade cirúrgica, o objetivo é ampliar em pelo menos 50% a quantidade de procedimentos. Atualmente são feitas 28 cirurgias por dia, em média. O objetivo é realizar de 45 a 50. Para isso, é necessário repactuar e redimensionar vagas ambulatoriais e cirúrgicas junto à SES e manter constante articulação com os serviços municipais de saúde e suas necessidades. “Temos pacientes no nosso ambulatório que estão aqui há algum tempo, mas que talvez poderiam seguir com o acompanhamento no seu município, ou nos ambulatórios da FMABC. Pelo hospital ser de referência, é difícil o paciente querer sair daqui. Não queremos tirar a vaga do usuário já atendido e estabilizado, mas sim disponibilizar mais vagas para novos pacientes do próprio município. Esse mapeamento será fundamental para que tenhamos um ambulatório enxuto e já preparado para a área cirúrgica”, explica Grecco.

EMERGÊNCIA

Além dos desafios ambulatoriais e das demandas cirúrgicas, outro enfrentamento assumido pela nova gestão será ajustar os atendimentos que chegam pela Emergência. O hospital não possui pronto-socorro, ou seja, recebe pacientes apenas encaminhados via regulação estadual, pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP). No entanto, devido à alta credibilidade do serviço na região, muitos pacientes ainda procuram a unidade voluntariamente em busca de atendimentos considerados de baixa complexidade. “Jamais deixaremos de atender qualquer paciente. Todos serão assistidos e, posteriormente, orientados quanto à sequência do tratamento. No entanto, há ótimas estruturas municipais que podem absorver essas demandas. O que não podemos é ter no hospital pacientes que não precisariam estar nele. Precisamos ofertar à população o que é compatível com a nossa missão, enquanto uma unidade de média e alta complexidade”, explica.

RESIDÊNCIA MÉDICA

Aumentar a eficiência cirúrgica e operacional de um hospital deste porte demanda um esforço coletivo que envolve muitas frentes. Uma delas é o já estabelecido tripé: ensino, pesquisa e assistência. Como hospital-escola e universitário, a unidade hospitalar acumula respeitada expertise em produção acadêmica e científica, graças ao campo de ensino destinado a médicos preceptores e residentes do Centro Universitário FMABC. Professores, alunos e residentes estão presentes no dia a dia da atividade assistencial, com foco no aprendizado, na pesquisa e no aprimoramento do conhecimento técnico. Grecco deixou claro a priorização desse vínculo universitário em benefício da saúde da população.

“Tive uma resposta maravilhosa das equipes médicas. Já me reuni com todas para entender a realidade atual dos serviços, dos atendimentos, dos campos de residência e ensino. Não podemos, jamais, prejudicar a assistência. É fundamental esse alinhamento para a condução dos trabalhos, especialmente para atingirmos o objetivo de otimizar a oferta de serviços aos pacientes”, conclui o diretor.

DADOS ASSISTENCIAIS

A importância regional do HEMC, que beneficia milhares de pacientes para além da fronteira do Grande ABC, se traduz em números cada vez mais contundentes. Por ano, a unidade realiza média de 522 mil exames, 188 mil consultas ambulatoriais médicas e não médicas, 21 mil sessões de quimioterapia, 17 mil de radioterapia e cerca de 13,3 mil internações. Entre as especialidades cirúrgicas, destacam-se a cirurgia geral, traumatologia, neurocirurgia, otorrinolaringologia, cirurgias cardiovasculares, oncológicas, ginecológicas, torácicas, plásticas, pediátricas e de cabeça e pescoço.

TRAJETÓRIA

Formado na 26ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina do ABC e com pós-graduação em Administração Hospitalar, Dr. Eduardo Grecco possui especialização em Endoscopia Digestiva Alta pelo Hospital Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e especialização em Gestão de Negócios com ênfase em Saúde pela Fundação Dom Cabral (FDC). Atualmente é professor afiliado e coordenador do Serviço de Residência Médica em Endoscopia Digestiva do Centro Universitário FMABC, em Santo André.

Após compor a equipe clínica e assistencial como endoscopista no antigo Pronto-Socorro Central de São Bernardo do Campo, estrutura atualmente absorvida pelo Hospital de Urgência (HU) do município, Grecco foi convidado a assumir o cargo de coordenador de planejamento na unidade em 2009. Anos depois, em 2012, tomou posse como diretor-adjunto no próprio Hospital Estadual Mário Covas, cargo que ocupou até 2016. De volta ao HEMC, Grecco substitui o infectologista Dr. Adilson Cavalcante, que estava no posto desde 2021.