Conselho Consultivo da USCS participa de reunião no campus Barcelona

Na última terça-feira (11), a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realizou a reunião do seu Conselho Consultivo Institucional. O objetivo do evento foi discutir tendências e oportunidades, no sentido de subsidiar o processo de tomada de decisão e gestão da universidade.

O Conselho Consultivo Institucional da USCS é constituído por personalidades regionais e nacionais de reconhecido mérito, convidadas (entre egressos e representantes de segmentos diversos), que possam contribuir para o enriquecimento da reflexão e da tomada de decisões por parte da USCS. Na pauta do dia, foram discutidos temas como inteligência artificial, humanismo, ética entre outros.

“É uma satisfação fazer parte deste grupo e acompanhar a evolução da universidade ao longo desses anos, a cada reunião fico impressionado com as novas iniciativas e conquistas. Hoje tivemos discussões muito ricas, nas quais abordamos temas atuais e desafiadores, para a universidade neste momento, para os alunos, para o futuro da educação de forma geral. Temas que fazem parte da agenda do dia, não só nas universidades como governo empresas e sociedade de forma geral, estamos no caminho certo”, explica Gennaro Oddone, conselheiro na área de administração de empresas e membro do conselho consultivo da USCS.

O Conselho Consultivo Institucional tem por missão assegurar uma articulação permanente com a sociedade e, muito em particular, com o meio político, cultural, econômico e empresarial. Tem como objetivo principal privilegiar a interação e a produção de sinergias entre a universidade, as instituições e os agentes mais representativos dos setores da sociedade a que se dirige e que dão razão de ser à sua existência.

“Fico muito feliz por fazer parte desse encontro que reúne diversas personalidades, de diferentes segmentos, sejam empresariais, de associações, de sindicatos, pessoas que tem o interesse e o compromisso de levar a universidade para a vida prática das pessoas e das empresas. Essa preocupação de a academia estar a serviço da comunidade é algo extremamente importante, é fundamental para que possamos ajudar no desenvolvimento regional e do país”, reforça Rita Serrano, doutoranda em Administração na USCS, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e do Sindicato dos Bancários do ABC.