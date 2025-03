Demanda por profissionais de IA deve crescer 150%; saiba como fazer curso gratuito na área

No Brasil, a demanda por profissionais de inteligência artificial (IA) deve crescer 150% em 2025, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES). Neste contexto, o Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com um milhão de vagas abertas no curso gratuito “Ia Para Todos”, oferecido a moradores do estado de São Paulo alfabetizados, sem idade mínima e máxima exigidas.

A qualificação é oferecida em parceria com a StartSe no formato on-line em modo assíncrono, o que permite o estudante realizá-la quando e onde quiser. A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos e o curso tem um total de quatro horas e pode ser concluído em até três meses.

Os interessados devem se inscrever até 31 de março no site: www.qualificasp.sp.gov.br. Após o cadastro, o início é imediato. Ao final, os alunos receberão certificado emitido pela StartSe.

Parcerias de sucesso

Em 2024, o Qualifica SP já havia realizado outras parcerias para cursos de IA com o Google Cloud; e de computação em nuvem, com a Microsoft, proporcionando qualificação gratuita para quem deseja ter conhecimento em novas tecnologias.

Foi o caso de Guilherme Camargo, 22 anos. Morador da cidade de Piedade, na Região Metropolitana de Sorocaba, ele é formado em Tecnologia da Informação (TI) e participou de um dos cursos de IA, por meio do programa. “A IA está muito em alta hoje em dia. Minha principal motivação para fazer o curso foi crescimento profissional e penso que, mais pra frente, com essa qualificação, também será possível melhorar ainda mais o meu salário”, conta o ex-aluno.

O jovem também explica que tem observado o crescimento na demanda por profissionais com expertise em IA no mercado. Segundo ele, a ideia é se especializar cada vez mais para que possa atender às necessidades de empresas que buscam mão de obra qualificada. “Cada vez mais a IA está inserida no mercado. Várias empresas já estão implementando requisitos sobre isso”, reforça.

Yasmin Alves Nascimento, 25 anos, teve uma motivação parecida. Moradora de Jacareí, no Vale do Paraíba, ela também é profissional de TI e, assim como Guilherme, está atenta às novas tendências tecnológicas. Por meio do Qualifica SP, a jovem realizou os cursos de IA e de computação em nuvem.

“Em termos de conhecimento técnico, ambos os cursos são extremamente relevantes para o mercado de TI. Tive a oportunidade de trabalhar com projetos reais, utilizando as plataformas que o mercado emprega, como a nuvem do Google Cloud e da Microsoft Azure. A computação em nuvem e a inteligência artificial estão no centro da transformação digital das empresas, a maioria delas já utiliza essas tecnologias. Agora, eu tenho um conhecimento intermediário que permite me aprofundar ainda mais e, no futuro, conquistar oportunidades na área”, explica.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional e ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcréditos do Banco do Povo. A pasta tem como instituições vinculadas: InvestSP, Desenvolve SP e Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).