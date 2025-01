São Paulo amplia rede de saúde com novas unidades básicas

A expansão da rede de saúde em São Paulo será concretizada com a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porte V. Essas unidades, que atenderão municípios como Araraquara, Campinas, Caraguatatuba, Paulínia e Osasco, terão uma área construída aproximada de 1.000 m² e contarão com, no mínimo, cinco equipes de Saúde da Família e cinco equipes de Saúde Bucal.

O projeto integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que visa fortalecer a atenção primária à saúde em diversas regiões do Brasil. A iniciativa prevê a construção de um total de 38 UBSs desse porte em todo o país, cada uma com capacidade para atender até 500 mil pessoas mensalmente.

Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde, destacou a importância da publicação da planta das UBSs, afirmando que todos os materiais necessários para a construção foram finalizados. As unidades seguirão diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e incorporarão práticas sustentáveis, incluindo sistemas de reutilização de água e espaços voltados ao acolhimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

As novas UBSs também apresentarão um modelo organizacional baseado em núcleos temáticos que promovem uma maior eficiência no atendimento e melhor integração entre as equipes. Dentre os núcleos previstos estão o Núcleo de Cuidado Integral e Assistência Farmacêutica, o Núcleo de Práticas Coletivas e o Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe.

A aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitirá que as autoridades sanitárias locais adotem um processo simplificado para avaliação dos projetos, facilitando a execução das obras e a oferta de serviços à população.

Um exemplo emblemático do impacto das UBSs Porte V pode ser observado na unidade do bairro Consolação, em Vitória (ES), que atualmente atende 13.669 pessoas cadastradas, sendo que 94,5% dessa população depende exclusivamente do SUS. A nova UBS substituirá a antiga estrutura que não conseguia mais atender a demanda crescente da região.

Patrícia Vedova, assessora sênior do estado, ressaltou que a nova unidade não só aliviará a sobrecarga nas estruturas existentes, mas também promoverá melhorias significativas na qualidade de vida da população local e reforçará a rede pública de saúde na área.