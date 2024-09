Equipe de Rota durante patrulhamento na área do 24º Batalhão em Diadema apreende infrator e recupera veículo furtado

Na noite de sábado(31/08/24), equipe de policiais militares da ROTA do 1⁰ Batalhão de Polícia de Choque durante operação realizada em apoio ao 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizou apreensão de um indivíduo pelo bairro Taboão em Diadema quando conduzia um veículo furtado.

A equipe policial avistou o veículo VW Gol Prata produto de roubo irradiado a poucos instantes no contrafluxo da via, onde retornou afim de efetuar a abordagem com sucesso em abordar o suspeito pela Rua Dolores Garcia Merino – Taboão – Diadema. Realizado busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado, questionado o condutor a respeito desconversou sobre a procedência do veículo.

Feito contato com a vítima, informou ter sido roubada por 03 indivíduos a poucos instantes.

Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial de Diadema, onde o autor permaneceu a disposição da justiça, sendo o veículo devolvido ao proprietário.