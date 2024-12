Entidades empresariais apoiam conquistas do Consórcio Intermunicipal

As entidades empresariais do ABC, apoiam todas as iniciativas que visam o fortalecimento da economia regional e sabem que a união dos prefeitos locais é fundamental.

Um bom exemplo foi a parceria firmada na terça-feira (10/12) entre o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e diversas instituições como forma de estabelecer caminhos para o desenvolvimento regional, além de impulsionar a competitividade, a produtividade e uma economia sustentável.

Com a participação dos prefeitos nessas demandas será possível retomar a pujança econômica da região, contribuindo com a geração de emprego e renda e proporcionando melhor qualidade de vida a todos os munícipes.