Engenharia paulista é referência de desenvolvimento, diz Kassab

“Se São Paulo fosse um país, seria de primeiro mundo devido ao nosso desenvolvimento econômico”. A fala do secretário estadual de governo Gilberto Kassab durante a sessão plenária desta quinta-feira (16/1) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) destacou a importância das profissões abrangidas pela autarquia para o avanço de políticas públicas.

O Crea-SP e o Governo do Estado de São Paulo atuam em aliança desde a gestão de Vinicius Marchese, atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que esteve à frente do regional paulista até 2023. Em 2024, a instituição passou a ser presidida pela engenheira Lígia Mackey, a primeira mulher eleita para ocupar o cargo em 90 anos.



“O nosso desenvolvimento econômico [de SP] está atrelado a duas coisas: infraestrutura e educação. Em infraestrutura, a Engenharia é protagonista”, afirmou Kassab.



“Agradeço ao secretário pela presença, como ex-ministro e ex-prefeito, mas, principalmente, como engenheiro, pois sabemos do carinho que você sempre teve pelo Crea-SP”, reconheceu Marchese.



Kassab disse ainda que o Conselho pode seguir contando com a parceria “do governo e do governador, que também é engenheiro”.



Histórico

O Crea-SP tem contribuído com estudos e integração de profissionais em âmbito estadual e municipal. O objetivo é fornecer, desta forma, a expertise necessária para dar andamento em intervenções que requerem conhecimento técnico, como, planejamento urbano, transição energética, mobilidade urbana, saneamento e mais.



“Para isso, promovemos ações específicas, avaliando soluções para desafios regionais. No ano passado, por exemplo, realizamos cinco edições do Fórum de Políticas Públicas”, contou Lígia. O evento passou por Taubaté, Adamantina, Ribeirão Preto, Mogi Mirim, antes de finalizar na capital. Em 2023, outras iniciativas marcaram a relação, como a entrega de dois relatórios técnicos ao governador Tarcísio de Freitas. O primeiro de diagnóstico do sistema logístico e de transportes, e o segundo de cidades inteligentes.



Para este ano, novas medidas conjuntas devem ser tomadas.