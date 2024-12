Engenheiros civis do Crea-SP explicam sobre cratera nas obras da Linha 6-Laranja do Metrô

Uma cratera se abriu no canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (12/12). Uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está no local para acompanhar o caso.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por um vazamento de água. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Defesa Civil foram acionadas para a ocorrência. Ainda de acordo com os dados, durante a passagem da uma tuneladora no local, houve um solapamento parcial do solo, mas não há feridos, nem riscos à população. Por medidas de segurança, a área ao redor do poço foi isolada.

Os engenheiros civis Joni Matos Incheglu e Roberto Racanicchi, porta-vozes do Crea-SP, estão à disposição da imprensa para entrevistas técnicas.

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.