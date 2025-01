Enel SP realiza blitz de segurança e alerta população sobre riscos com a rede elétrica

A Enel Distribuição São Paulo realiza blitz de segurança em bairros da capital e outras cidades da Região Metropolitana para alertar a população sobre os riscos de interação com a rede elétrica. A iniciativa já percorreu os bairros Grajaú e Capela do Socorro, além dos municípios de Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia e Itapevi, e agora inclui Osasco em sua rota. Na capital paulista, o bairro de Guaianases, na zona leste, também será contemplado. Apenas este mês, a iniciativa deve alcançar cerca de 5 mil pessoas.

A blitz utiliza uma van equipada com uma rede elétrica em escala reduzida para simular perigos, como curtos-circuitos, permitindo que a população vivencie, de maneira educativa, situações que podem oferecer riscos na vida real.

As ações estão programadas para ocorrer semanalmente, sempre às quintas e sextas-feiras, com exceção da última semana, quando serão realizadas também na quarta-feira (29), em Osasco. Veja a programação abaixo:

● Osasco (29/01, quarta-feira)

● Guaianases (30 e 31/01, quinta e sexta-feira)

Simulação de curto-circuito

A rede elétrica montada no topo da van é bem realista. Inclui fios e um transformador, além de efeitos para ilustrar os perigos. Promotores especializados demonstram de forma lúdica os possíveis acidentes e orientam os participantes sobre ações seguras. Após as simulações, os participantes recebem folhetos com dicas de segurança e brindes.

“Nosso propósito com esta ação é que as pessoas tenham uma interação com o tema da segurança de forma lúdica. Mais do que entregar um panfleto, os moradores assistem a uma simulação de situações reais de risco que podem e devem ser evitados. Assim, conseguem assimilar melhor as orientações e multiplicar os alertas para a família e a comunidade”, afirma Fábio Luiz, head de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Enel SP.

A ação educativa ocorre num período especialmente necessário, uma vez que nos meses de dezembro e janeiro as famílias aproveitam o período de férias para realizar reformas e ampliar os imóveis. Outra consequência das férias é o aumento do risco de acidentes com as crianças, que se arriscam ao subir em árvores próximas à fiação ou por soltar pipas perto da rede elétrica.

A expectativa é expandir a ação em 2025. “A ideia é que a blitz tenha uma frequência maior este ano e que alcance um número ainda maior de regiões atendidas”, explica Fábio.