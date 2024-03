Enel SP promove Caravana de serviços em Rio Grande da Serra

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, levará sua unidade móvel para Rio Grande da Serra, em uma caravana especial. Isso acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de abril.

Os clientes poderão fazer ou atualizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), titularidade da conta, pedir ligação de energia, tirar dúvidas, entre outros serviços. Outra novidade é que haverá um atendente exclusivo da ouvidoria da Enel para direcionar temas mais complexos e que envolvam outras áreas da empresa.

Nos dias 1º, 2 e 3 de abril, a empresa vai promover a troca de lâmpadas antigas e que consomem muita energia por lâmpadas de LED, mais eficientes e duráveis. Cada cliente pode trocar até seis lâmpadas. Basta levar as antigas e a conta de luz.

“Aproveitamos esse momento de comemoração para estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes de Rio Grande da Serra. É uma oportunidade para solicitar serviços para nós, além de economizar energia com a troca de lâmpadas”, diz Tatiana Celani, responsável pela área de Felicidade do Cliente da Enel Brasil.

Saiba como ter direito à tarifa social de baixa renda

São considerados clientes de baixa renda aqueles cadastrados no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), do Governo Federal. Para tanto, é necessário ter inscrição ativa e atualizada no CadÚnico em qualquer Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e possuir renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário-mínimo. Também se enquadram famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos e que tenham na residência portador de doença crônica, cujo tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos que dependam de energia elétrica (Cliente Vital); beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) – idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Programe-se

Caravana Enel Por Você – Rio Grande da Serra

Data: 1º a 3/4

Horário: 9h às 16h

Local: Av. Dom Pedro, s/n Rio Grande da Serra (Praça da Bíblia)