ENEL SP: O que abre e fecha no feriado de Carnaval

As lojas de atendimento da Enel Distribuição São Paulo em toda área de concessão estarão fechadas durante o feriado de Carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro, e retomarão as atividades na Quarta-Feira de Cinzas, 14/2, a partir das 8h30 até 16h30.

A Central de Atendimento ao Cliente estará disponível 24 horas por dia ao longo do carnaval, por meio do número 0800 72 72 120. As solicitações dos clientes da Enel Distribuição São Paulo continuarão sendo atendidas normalmente durante todo o feriado.

Os canais digitais da distribuidora também estarão à disposição. Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual (www.enel.com.br), do aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente por iOS e Android, e pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr).