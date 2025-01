Enel restabelece energia para 95,5% dos clientes afetados pela chuva em São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo informou nesta quarta-feira (8), às 12h30, que já restabeleceu o fornecimento de energia para 95,5% dos 650 mil clientes afetados pela forte chuva que atingiu sua área de concessão na tarde de ontem (7). O temporal causou interrupções significativas em diversas regiões, mobilizando uma operação emergencial por parte da companhia.

De acordo com a Enel, as equipes seguem em campo para concluir os trabalhos e atender os clientes que ainda enfrentam falta de energia. Atualmente, mais de 1.600 profissionais estão mobilizados, incluindo técnicos e operadores, em uma força-tarefa para garantir o retorno pleno do fornecimento.

Pré-alerta para novas chuvas nesta quarta-feira

Com a previsão de novas chuvas para a tarde de hoje, a Enel anunciou que está em pré-alerta e ampliou o número de equipes mobilizadas para atuar preventivamente e responder com agilidade a possíveis novos desligamentos. A concessionária reforçou que as condições climáticas adversas exigem atenção redobrada tanto para evitar interrupções quanto para agilizar o reparo em eventuais ocorrências.

A companhia orienta os clientes a utilizarem os canais de atendimento, como o aplicativo Enel São Paulo e o WhatsApp, para reportar qualquer problema no fornecimento de energia.

Impacto e resposta rápida

A tempestade de terça-feira foi uma das mais intensas registradas recentemente, destacando a vulnerabilidade do sistema elétrico em dias de condições climáticas severas. Apesar do impacto significativo, o restabelecimento de energia para a grande maioria dos clientes em menos de 24 horas demonstra a eficiência da operação da Enel e a capacidade de resposta das equipes mobilizadas.

A Enel reforça seu compromisso em atuar de forma preventiva e ágil para mitigar os transtornos causados por eventos climáticos extremos e garantir o melhor atendimento aos clientes de sua área de concessão.