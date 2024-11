Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires movimenta a cidade nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21), das 19h às 22h, Ribeirão Pires recebe mais uma edição do Encontro dos Clássicos, evento que celebra a paixão por veículos antigos. Organizado pela Rust Garage ABC com apoio da Prefeitura, o evento acontece na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna e promete encantar os participantes com programação diversificada que une lazer, cultura e solidariedade.

Com entrada gratuita e aberto ao público, o Encontro dos Clássicos reúne carros icônicos fabricados até 1999, como fuscas, Kombis, Chevettes, Brasílias, Variantes e Opalas. Além de ser um ponto de encontro para os amantes de automóveis, o evento também oferece opções de gastronomia na praça de alimentação, atrações musicais ao vivo e uma ação solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis. Os itens doados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade, que atende famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Os veículos expostos no evento são verdadeiras relíquias que contam histórias e despertam memórias afetivas. O charme dos clássicos, restaurados e preservados em seu estado original, é um dos destaques do encontro, que atrai não apenas colecionadores e entusiastas, mas também famílias inteiras em busca de diversão e momentos de convivência.

Além de proporcionar um momento de lazer para os moradores e visitantes, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da economia local. A praça de alimentação reúne comerciantes e empreendedores da região, gerando oportunidades de negócio e promovendo a gastronomia local.

Outro aspecto relevante do encontro é o compromisso com a solidariedade. A ação de arrecadação de alimentos não perecíveis permite que os participantes contribuam diretamente com as iniciativas do Fundo Social de Solidariedade, que beneficia famílias carentes de Ribeirão Pires.

Serviço – Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires

Data e horário: Quinta-feira (21), das 19h às 22h

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

Endereço: Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro, Ribeirão Pires

Entrada: Gratuita