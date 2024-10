Encontro dos Clássicos acontece nesta quinta-feira na tenda Multicultural de Ribeirão Pires

O Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires, que reúne raridades automobilísticas, será realizado nesta quinta-feira (10), a partir das 19h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. Ação que reúne antigomobilismo acontece quinzenalmente, às quintas-feiras, exceto dias de eventos no espaço. Com entrada gratuita, o Encontro terá nesta edição animação musical com apresentação da Banda Bodies and Sous e, ainda, praça de alimentação com food trucks, num ambiente familiar.

O Encontro dos ClássicEnviaros começou em 2022, quando a Rust Garage ABC, um grupo de amigos, admiradores e proprietários de carros antigos, resolveram organizar pequenas reuniões com seus carros em pontos da cidade. Com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), o evento ganhou mais adeptos e está consolidado no calendário turístico e de lazer da Estância.

Além da opção de lazer, o Encontro também é solidário e arrecada alimentos não perecíveis que são destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Expositores que desejarem participar do encontro podem obter mais informações pelo telefone (11) 96904-0897.