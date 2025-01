Encontro de trompistas “HolyHorns” movimenta a EMARP 

A EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires sedia até este sábado (1) o Encontro HolyHorns (Trompas Santas). O festival de música reúne trompistas com objetivo enriquecer a cultura, compartilhar conhecimento e promover integração entre músicos desde iniciantes, estudantes e profissionais atuantes no Brasil e no exterior.

Na noite da última segunda-feira (27), a Banda Sinfônica da EMARP participou do evento com repertório que emocionou os participantes. A programação segue com aulas, ensaios e recitais abertos ao público, a partir das 20h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd Pastoril)

As aulas são direcionadas para as necessidades de cada nível de estudo. “Está sendo sensacional esta imersão. Agradecemos a Prefeitura de Ribeirão Pires por disponibilizar a EMARP para este evento que está crescendo. Além disso, é gratificante a troca de experiências entre trompistas iniciantes e profissionais “, ressaltou Anderson Vitorino, presidente do Encontro.

Neste no sábado (01), às 10h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, haverá encerramento do Encontro com concerto. A entrada será solidária – doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração pet que será destinado para o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires. No sábado, haverá também, a entrega do Prêmio “JOCA”, em homenagem ao trompetista Joaquim das Dores, conhecido no cenário musical por atuar em festivais por todo o Brasil, inclusive na Orquestra Sinfônica de São Paulo. A competição visa fomentar o lado artístico e criativo dos trompistas que estão participando da imersão.

Mais informações podem ter mais informações pelo site www.holyhorns.io.