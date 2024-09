Empresas saem satisfeitas da Rodada de Negócios do CIESP Diadema 

A edição de setembro da Rodada de Negócios coordenado pelo CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Regional Diadema foi um sucesso. Realizada nesta terça-feira (10), o evento que reuniu 200 empresas e teve mais de 1900 mesas de negociações, sendo a maior já organizada na região do Grande ABCD, agradou a todos os participantes.

Frequentador do Encontro há algumas edições, o CEO da Marzuky, empresa de embalagens e papelão, Eduardo Mazurkyewistz, falou da importância deste tipo de reunião. “É uma oportunidade de estar conversando com as indústrias de grande porte, que são as âncoras hoje presentes na Rodada. Então, para nós, pequenos e médios empresários, é um momento muito importante”, comentou o CEO da empresa, explicando como os negócios acontecem. “O negócio não sai imediatamente. Porém, a médio prazo, o negócio acaba saindo e você abre uma porta. Então, a oportunidade está aqui e ela é lançada”, disse.

De acordo com Mauro Peres, da empresa DL Vedações e também representante do CIESP São Caetano do Sul, este tipo de evento é fundamental para as empresas encontrarem o fornecedor adequado. “A minha empresa é muito específica. Trabalhamos com artefatos de borracha, então é um ramo específico. Nós viemos aqui buscar o prestador de serviços. Quem possa trazer novidades para a gente”, comentou Peres, explicando que o papel do CIESP tem que ser esse de fazer as empresas conversarem e gerar negócios entre si.

Já a vendedora Juliana Pozzo, da Ratts Industrial Eireli, ficou contente com as negociações realizadas, e aposta no fechamento de parcerias. “Foi bem interessante as negociações. Porém, o foco maior é o pós-evento. Aqui é mais um contato e saber que são as pessoas responsáveis, para depois a gente retomar esse contato fora. Tem ótimas empresas aqui e tenho certeza que vai render bons negócios”, relatou Juliana, apontando que o evento é uma grande oportunidade para pequenas empresas. “É uma porta de entrada. Muitas vezes, no dia a dia, não tem essa facilidade de chegar nas pessoas responsáveis. E aqui, se tiver um pouco de paciência, é possível conseguir”, acrescentou.

Para o gerente de agência do Sicredi unidade Diadema, Bruno Eduardo Abade, a Rodada de Negócios foi muito proveitosa. “A Rodada está sendo um sucesso. Diversas empresas de diversos seguimentos participando. Estamos fazendo bastante networking e muitos negócios. O CIESP está de parabéns pela organização. Estamos com muitos contatos. Já conseguimos algumas empresas de grande renome em Diadema. Para nós está sendo um evento de muito proveito” concluiu Abade, ressaltando que o Encontro serve como uma espécie de agendamento para depois dar continuidade às tratativas.