Empresário é atropelado e morre durante pedalada no interior de SP

Na manhã do último sábado (28), o empresário Francisco José Turchetto Santos, de 42 anos, perdeu a vida em um trágico acidente enquanto pedalava em grupo na estrada vicinal Fabiano Zacarelli, localizada entre Bebedouro e o distrito de Andes, a aproximadamente 390 km da capital paulista.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, o incidente ocorreu quando o motorista de uma caminhonete que acompanhava o grupo de ciclistas sofreu um mal súbito durante uma manobra, resultando na perda do controle do veículo. O acidente atingiu cinco ciclistas, incluindo Santos.

Apesar dos esforços para socorrê-lo, o empresário não sobreviveu aos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública informou que exames periciais foram solicitados pela autoridade policial, e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de Bebedouro.

Francisco Turchetto Santos era amplamente reconhecido como um proeminente empresário no setor do agronegócio brasileiro. Com quase duas décadas de experiência à frente da JF Citrus Agropecuária, empresa fundada por seu pai, José Francisco dos Santos, ele também detinha participação na Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) e exerceu a função de diretor do Bebedouro Clube entre 2020 e 2024.

A Prefeitura Municipal de Bebedouro declarou luto oficial por três dias e utilizou suas redes sociais para expressar condolências pela perda do empresário.

Em nota divulgada pelo prefeito Lucas Gibin Seren (PL), destacou-se: “Francisco foi um empresário exemplar, pai dedicado, esposo amoroso e ex-presidente do Bebedouro Clube. Sua contribuição ao agronegócio é inegável e sua trajetória é marcada por laços de amizade e amor cultivados ao longo de sua vida”.

O empresário deixa a esposa, Eloisa, e duas filhas pequenas, com idades de 2 e 6 anos. O velório ocorre na capela do Colégio Anjo da Guarda, em Bebedouro, com o sepultamento agendado para este domingo (29).