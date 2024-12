Acidente de avião deixa ao menos 179 mortos na Coreia do Sul

Na noite do último sábado (28), um grave acidente aéreo ocorreu no Aeroporto Internacional de Muan, localizado no sudoeste da Coreia do Sul. Um Boeing 737-800, que transportava 175 passageiros e seis membros da tripulação, saiu da pista durante a aterrissagem, colidindo contra um muro e provocando uma explosão.

Conforme informações divulgadas pela agência de notícias Yonhap, apenas duas pessoas sobreviveram ao incidente. As autoridades de emergência acreditam que as outras 179 pessoas a bordo não conseguiram escapar.

A aeronave havia partido de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, e entre os passageiros estavam 173 sul-coreanos e dois tailandeses.

Em consequência do acidente, o governo sul-coreano decidiu cancelar todos os voos domésticos e internacionais programados para o terminal afetado.

O incidente ocorreu às 9h07 no horário local (21h07 em Brasília). Segundo relatos de testemunhas e informações fornecidas pela polícia e pelos bombeiros, o avião da Jeju Air estava se preparando para aterrissar quando sofreu um contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso.

Imagens veiculadas pela mídia sul-coreana mostram a aeronave derrapando na pista sem o trem de pouso acionado antes de atingir a estrutura do terminal e explodir.

Equipes de resgate foram mobilizadas para ajudar os sobreviventes, utilizando a parte traseira do avião como ponto de acesso. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio rapidamente, enquanto uma investigação foi iniciada para apurar as causas exatas do acidente.

Imagens dos destroços mostram a parte traseira da aeronave em chamas na lateral da pista, com unidades de emergência prestando socorro. Outras fotos evidenciam a fumaça e o fogo provenientes dos destroços.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sung-mok, pediu que todos os esforços fossem direcionados ao resgate das vítimas. Sua liderança interina ocorre em meio a uma crise política após o impeachment de Yoon Suk Yeol, que tentou um autogolpe no último dia 3.