Empregos em Diadema sobem pelo 9° mês seguido

A geração de empregos na cidade de Diadema atingiu 34.393 vagas em 2024 e desligou, no mesmo período, 30.884 trabalhadores, gerando um saldo positivo de 3.509 postos de trabalho. É o nono mês seguido de crescimento e a geração de vagas em setembro foi a segunda maior de todo o ano. Os dados são do Novo Caged, o indicador do Ministério do Trabalho que mapeia regularmente essas informações.

O setor industrial mais uma vez foi o que mais empregou, realçando a vocação industrial de Diadema: 2.091 vagas, seguido de longe pelos setores de Construção, Comércio e Serviços. Do total de 649 vagas geradas apenas no mês de setembro, 362 (56%) foram em indústrias, o que aponta o setor como grande responsável pela diminuição do desemprego na cidade. A Economia Solidária e os empreendedores populares também colaboraram com esse aumento no emprego, com mais de 26 mil microempreendedores individuais (MEI) ativos no município.

“Isso é um reflexo direto das políticas do governo municipal e do governo federal na geração de emprego e renda,” explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Adi dos Santos. “São políticas como essas que fazem o empresariado ter mais confiança na cidade e não só manter suas empresas aqui, mas investir em seu crescimento, o que garante a geração de empregos de qualidade, como estamos vendo.”

O secretário também apontou a nova lei de incentivos fiscais, e a atuação do Polo Cosmético e do Emprega Diadema como aceleradores deste crescimento no município.

Panorama

Outros dados sobre o crescimento de Diadema podem ser conferidos no boletim Panorama Mensal de Desenvolvimento, publicação da SEDET que apresenta, com credibilidade, um resumo dos dados acima. Você pode conferir este e outros boletins econômicos mais completos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/boletins-economicos