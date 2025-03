Empreendedorismo Feminino: Desafios e oportunidades em São Paulo

De acordo com a última pesquisa do Sebrae, no terceiro trimestre de 2022, o país atingiu o recorde de 10,3 milhões de mulheres à frente de empreendimentos, representando 34% do total de donos de negócios no país.

Mas, empreender no Brasil pode ser um caminho desafiador, especialmente para as mulheres. Apesar dos avanços, muitas ainda enfrentam barreiras como acesso a crédito, desigualdade de oportunidadese conciliação entre trabalho e vida pessoal.

No entanto, o Estado de São Paulo vem se destacando como um ambiente favorável para mulheres que desejam investir na expansão de seus negócios. Com uma economia diversificada e infraestrutura, São Paulo oferece oportunidades únicas para o crescimento empresarial.

Desenvolve SP: Incentivando Mulheres Empreendedoras

Desde 2009, a Desenvolve SP, agência de fomento do estado de São Paulo, tem sido uma aliada das empreendedoras paulistas. Em 2023, a agência lançou a linha Desenvolve Mulher, oferecendo condições especiais de financiamento para negócios liderados por mulheres. De janeiro até dezembro de 2024, mais de R$ 128 milhões foram liberados para projetos de empresas femininas em todo o estado.

Com taxas a partir de 0,35% ao mês + IPCA, a linha Desenvolve Mulher é voltada para projetos de investimento com prazos de até 120 meses e carência de até 36 meses. Para facilitar o acesso ao crédito para empresárias que busquem financiamentos de até R$ 300 mil. Também é possível acessar a linha Desenvolve Mulher Simplificado, que conta com processo de contratação mais ágil e prazos de até 60 meses e 12 meses de carência.

Essa iniciativa tem ajudado diversas empresárias a expandirem seus negócios, garantindo o crescimento de pequenas e médias empresas no estado. Um exemplo desse impacto pode ser visto na história de Cíntia Germano da Rocha, proprietária do Centro Vet Penas e Pelos.

Case de Sucesso: Centro Vet Penas e Pelos

Cíntia sempre sonhou em expandir sua clínica veterinária e oferecer um serviço mais completo para seus clientes. Instalado dentro de uma unidade da Cobasi, seu negócio precisava de mais espaço e infraestrutura para crescer. Foi então que, ao acessar o site do BNDES, ela encontrou a Desenvolve SP e a linha Desenvolve Mulher, que possibilitou a realização do seu projeto.

Com o financiamento, Cíntia conseguiu abrir uma nova unidade, ampliar salas de atendimento, investir em equipamentos modernos e melhorar a capacidade de internação. Além disso, o novo espaço permitiu a segmentação do atendimento entre cães e gatos, proporcionando mais conforto para os animais e seus tutores.

“Pegamos o crédito para fazer uma expansão e montar uma unidade nova. O resultado foi muito bom, está valendo muito a pena. Compramos equipamentos, ampliamos o espaço, as salas de atendimento e a capacidade de internação. Conseguimos inclusive fazer uma segmentação para cães e gatos, algo que queríamos também”, afirma a empresária.

O Futuro do Empreendedorismo Feminino

Com o fortalecimento de iniciativas como a Desenvolve Mulher, cada vez mais mulheres podem superar os desafios do mercado e transformar seus negócios em cases de sucesso. O Estado de São Paulo se consolida como um ecossistema propício para mulheres empreendedoras, proporcionando oportunidades reais de crescimento.

Se você é uma empresária e quer investir na expansão do seu negócio, conheça mais sobre as soluções da Desenvolve SP. O apoio certo pode fazer toda a diferença na sua jornada empreendedora!