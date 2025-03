Desenvolve SP: crédito para fortalecer o empreendedorismo feminino no Estado de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP, mantém o seu compromisso com o empreendedorismo feminino ao ampliar o acesso a crédito para empresas administradas por mulheres. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, a agência já desembolsou mais de R$ 128 milhões em financiamentos para empresas dirigidas por mulheres.

Em análise realizada pela própria Desenvolve SP acerca do perfil da mulher empreendedora que toma empréstimos com a agência, revela que os recursos concedidos beneficiaram principalmente empreendedoras dos setores de vestuário e acessórios, alimentação e bebidas e comércio varejista em geral, seguidos por serviços profissionais, tecnologia e informática, entre outros. A análise aponta que a maioria das empreendedoras paulistas atuam em pequenos negócios, especialmente no varejo e no setor de serviços, buscando crédito para expansão e inovação.

Com taxas competitivas e prazos estendidos, as linhas de financiamento da Desenvolve Mulher oferece condições diferenciadas para investimentos, aquisição de máquinas e equipamentos, e capital de giro, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios liderados por empreendedoras paulistas.

Condições Especiais

Com taxas a partir de 0,35% ao mês + IPCA e prazos flexíveis, a linha de financiamento foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de empresas administradas por mulheres, oferecendo suporte financeiro para investimentos e expansão dos negócios.

A linha Desenvolve Mulher é voltada para projetos de investimento, como a aquisição de máquinas e equipamentos, com prazos de até 120 meses e carência de até 36 meses. Para facilitar o acesso ao crédito para empresas que busquem financiamentos de até R$ 300 mil, é possível acessar a linha Desenvolve Mulher Simplificado, que conta com processo de contratação mais ágil e prazos de até 60 meses e 12 meses de carência.

“Temos o compromisso de fortalecer o empreendedorismo feminino, oferecendo condições acessíveis e prazos flexíveis para que as mulheres possam investir em seus negócios, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento econômico do estado”, destaca Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

De massas caseiras a escola de gastronomia: A trajetória inspiradora de Luzia Duarte

Luzia Duarte deixou para trás uma carreira na tecnologia para seguir seu verdadeiro sonho: incentivar outras mulheres a empreenderem. Começou vendendo massas frescas no condomínio onde morava, mas sua paixão e visão empreendedora a levaram a criar a escola Chef das Gulas , que hoje é referência em gastronomia.

Com o financiamento da Desenvolve SP, por meio da linha Desenvolve Mulher, Luzia transformou seu sonho em realidade em cerca de 60 dias. Investiu na estrutura, equipou a escola e viu seu faturamento triplicar. Hoje, além de cursos e consultorias, a Chef das Gulas atrai até produções para gravações. E o próximo passo? Franquias! “Foi um divisor de águas. Recomendo a todos que querem crescer com planejamento”, emociona-se Luzia, pronta para conquistar ainda mais espaço no mercado gastronômico.