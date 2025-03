Segundo suspeito de sequestro no Morumbi é detido pela polícia

Na tarde desta terça-feira, 11 de outubro, um segundo indivíduo envolvido no sequestro de uma mulher em um estacionamento de pet shop localizado no Morumbi, zona oeste de São Paulo, foi preso por agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O primeiro suspeito, durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar na segunda-feira, 10, foi morto ao reagir à ação policial.

A vítima, uma mulher de 45 anos, estava no estacionamento da loja Cobasi quando foi sequestrada. Em um relato da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ficou estipulado que a mulher permaneceu sob a posse dos criminosos por cerca de três horas, durante as quais foi forçada a realizar transferências bancárias via Pix e utilizar cartões em um terminal de pagamentos.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher retornou ao seu veículo após realizar compras. Ao entrar no carro, dois homens que estavam em um Honda Fit estacionado ao lado a renderam. Apesar das tentativas da vítima de escapar, os criminosos a forçaram para o banco traseiro do veículo e deixaram o local.

A intervenção policial foi acionada após testemunhas notarem a ação criminosa e alertarem as autoridades. As buscas resultaram na localização do Honda Fit na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela. Durante a abordagem, um dos suspeitos teria sacado uma arma e foi baleado pelos policiais. Ele foi encaminhado ao Hospital do M’Boi Mirim, mas não sobreviveu aos ferimentos. A SSP informou que a arma utilizada pelo homem era falsa.

O segundo suspeito conseguiu escapar e permanece foragido. Até o momento, sua identidade não foi revelada e ele ainda não apresentou defesa formal às autoridades. A ocorrência foi registrada como roubo e morte decorrente de intervenção policial pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

A Cobasi expressou pesar pelo ocorrido e declarou apoio à vítima, ressaltando que colaborou com as investigações que levaram à prisão do segundo suspeito. A empresa se comprometeu a intensificar as medidas de segurança em suas instalações e continuar colaborando com as autoridades competentes.