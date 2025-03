Perseguição policial na Marginal Tietê resulta em baleados e congestionamento

Na madrugada desta quarta-feira (12), uma intensa perseguição policial na Marginal Tietê, em São Paulo, culminou em dois indivíduos baleados e um significativo congestionamento na via. O incidente ocorreu no sentido Rodovia Castello Branco, nas proximidades da Ponte dos Remédios, especificamente perto da Avenida Alexandre Colares, na Vila Jaguara.

De acordo com informações da Polícia Militar, a perseguição teve início pouco após as 4h da manhã, quando os suspeitos, que dirigiam um veículo com placas adulteradas, iniciaram uma troca de tiros com os agentes. Durante o confronto, ambos foram atingidos. A polícia relata que os homens são suspeitos de terem cometido roubos anteriormente naquela madrugada.

Após a abordagem, o carro envolvido na ocorrência permaneceu na pista até cerca das 6h30, forçando a interdição de duas faixas que dão acesso à pista central da Marginal. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o local permanece bloqueado para a realização de perícia técnica.

Como resultado dessas ações, o tráfego na Marginal Tietê em direção à Rodovia Castello Branco apresenta níveis elevados de congestionamento, refletindo a gravidade do ocorrido e a necessidade de manutenção da segurança na área.

A dupla baleada foi encaminhada para prontos-socorros nas imediações para receber atendimento médico. Além disso, foi encontrado armamento no veículo, reforçando a natureza criminosa das atividades que estavam sendo realizadas pelos suspeitos antes da intervenção policial.