Câmeras de monitoramento online são instaladas nos ônibus municipais de Mauá

Para aumentar a segurança dos passageiros durante suas viagens no transporte público municipal, todos os ônibus de Mauá agora contam com monitoramento em tempo real. As câmeras já começaram a ser instaladas e, gradualmente, chegarão a todos os veículos da frota.

“O investimento na instalação de câmeras de segurança nos ônibus municipais é um grande avanço para a segurança dos passageiros e motoristas. Com essa medida, inibimos ações criminosas e garantimos um transporte público mais seguro e monitorado”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira.

Ele também reforçou a importância da iniciativa para a proteção das mulheres, lembrando da chegada do mês em celebração a elas. “Nosso compromisso é garantir que todas possam utilizar o transporte público com tranquilidade. Sabemos que o assédio ainda é uma preocupação, e as câmeras serão uma ferramenta essencial para coibir essas situações e punir os responsáveis”, afirmou.

O prefeito ressaltou que a gestão segue investindo em tecnologia e segurança. “Queremos que a população confie no transporte público e se sinta protegida. A cidade avança quando cuidamos das pessoas”, concluiu.

O monitoramento é feito de forma online e as imagens são analisadas por uma equipe treinada. “É uma ferramenta importante para coibir possíveis práticas criminosas dentro dos ônibus como assalto e até mesmo assédio”, declarou Caio Carvalho, secretário de Mobilidade Urbana.

A segurança no trânsito também é uma preocupação da administração e, por isso, foi instalada uma câmera na parte frontal do veículo, o que ajudará muito na investigação de acidentes.