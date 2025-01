Beto Vidoski propõe câmeras de reconhecimento facial nos ônibus de São Caetano

O vereador Beto Vidoski (PRD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de São Caetano do Sul solicitando que seja enviado um ofício à empresa Viação Padre Eustáquio (VIPE), responsável pela operação do transporte coletivo na cidade, propondo a instalação de câmeras de segurança equipadas com tecnologia de reconhecimento facial nos ônibus municipais.

Objetivo da proposta

No requerimento, Beto Vidoski explicou que a implantação dessa ferramenta tecnológica tem como objetivo aumentar a segurança de passageiros e motoristas, além de colaborar na prevenção de crimes e infrações dentro do sistema de transporte público. “Com o uso da tecnologia, a iniciativa visa monitorar e identificar possíveis comportamentos suspeitos ou situações de risco, garantindo uma resposta rápida e eficaz das autoridades,” afirmou.

Segurança e confiança no transporte público

O vereador destacou que a implementação dessa tecnologia pode trazer benefícios significativos para a comunidade, promovendo mais tranquilidade e confiança no transporte público de São Caetano do Sul. “A segurança dos cidadãos deve ser uma prioridade em todas as áreas, e o transporte público não pode ser uma exceção. A instalação de câmeras de reconhecimento facial será um passo importante para assegurar que os passageiros se sintam protegidos e que o sistema de transporte seja mais seguro e eficiente,” ressaltou.

A proposta prevê que o sistema de câmeras seja integrado ao Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), aproveitando a infraestrutura já existente, como o monitoramento 24 horas, cabos e softwares avançados. “Continuarei a lutar para que esses investimentos em tecnologia, que ajudam a prevenir crimes e garantem mais tranquilidade para quem utiliza o transporte público, se tornem cada vez mais presentes na cidade. A integridade das pessoas é nossa maior prioridade,” concluiu Beto Vidoski.