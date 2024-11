Beto Vidoski solicita reforço na segurança do bairro Prosperidade

O vereador Beto Vidoski (PRD) enviou um ofício à 3.ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM-M), responsável pela segurança de São Caetano do Sul, solicitando o aumento e a intensificação das rondas ostensivas no bairro Prosperidade. A medida visa combater o crescente índice de criminalidade na área, com foco especial em furtos e assaltos, que têm gerado grande preocupação entre moradores, comerciantes e trabalhadores locais.

Segundo o vereador, a segurança na região tem sido uma preocupação constante, especialmente diante do aumento de crimes nas últimas semanas. “É essencial uma presença mais constante da PM nas ruas do bairro para garantir a segurança e a proteção física e patrimonial dos que vivem e trabalham aqui. Essa medida busca proporcionar mais tranquilidade à população e coibir a ação de criminosos”, afirmou Beto Vidoski.

O parlamentar destaca que o objetivo é aumentar a presença ostensiva da Polícia Militar, principalmente em áreas de maior circulação de pessoas e veículos, onde a vulnerabilidade a crimes é maior. “Essa ação é uma medida preventiva importante, que pode contribuir para a redução de delitos e fortalecer a confiança da comunidade nas forças de segurança pública.”

Beto Vidoski reforçou seu compromisso com a segurança da cidade. “Continuarei a trabalhar incansavelmente para garantir que São Caetano do Sul seja uma cidade mais segura e tranquila. Vamos seguir unidos para tornar a nossa cidade cada vez mais protegida para todos.”