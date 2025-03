Sebrae-SP promove evento para fortalecer o empreendedorismo feminino no ABC

Para marcar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Sebrae-SP no Grande ABC promove na quinta-feira (27/03) o Todas por Elas, um evento dedicado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa faz parte de uma ação estadual promovida simultaneamente em diversas regionais do Sebrae-SP e encerra as comemorações do Mês da Mulher. O evento é gratuito e acontece a partir das 9h no Teatro Carlos Gomes, no centro de Santo André. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/sebraedelasday.

Com uma programação diversificada, o Todas por Elas contará com café de boas-vindas, exposição de produtos, momentos de Pitch, networking, palestra e um painel inspirador com o tema “Ousadia, Foco e Resultados que Inspiram”.

O evento promete reunir mais de 200 pessoas, com o objetivo de celebrar o protagonismo feminino e incentivar debates sobre liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão e tecnologia.

Momento de conexão e crescimento profissional

“Este evento marca a abertura do nosso ano de 2025 com muito entusiasmo, fortalecendo e inspirando nossas mulheres empreendedoras. Além de ampliar a visibilidade das marcas participantes, criamos um ambiente dinâmico para conexões estratégicas. É um momento de crescimento e troca de experiências!”, avalia Rosiane Cecília Moreira, uma das gestoras do evento do Sebrae Grande ABC.

Programação

9h – Café de boas-vindas e exposição de produtos

9h15 – Abertura do evento

9h30 – Palestra

10h30 – Pitch das empreendedoras

10h45 – Painel com mulheres na liderança

11h45 – Pitch das empreendedoras

12h – Momento de networking e abertura ao público para exposição das empreendedoras

Todas por Elas

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário de chegada: 8h30

Local: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro, Santo André – São Paulo

Inscrições: https://bit.ly/sebraedelasday