Empreendedorismo feminino ganha força com crédito e capacitação do Sicredi

O empreendedorismo feminino tem se consolidado como um motor de transformação econômica e social no Brasil. Hoje, mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de seus próprios negócios, segundo o Sebrae. No entanto, muitas ainda enfrentam desafios para o acesso ao crédito, capacitação e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Para ampliar as oportunidades a essas empreendedoras, o Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país e com mais de 8,5 milhões de associados, destinou mais de R$ 14 bilhões em crédito para empresas lideradas por mulheres em 2024. Esse volume representa um crescimento significativo dentro da carteira desse segmento, que encerrou 2024 com mais de R$ 16 bilhões de carteira de crédito. Além disso, o Sicredi captou no último ano mais de R$ 1,5 bilhão junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do Caribe, e à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), para ampliar o financiamento às empreendedoras no Brasil.

Iniciativas para fortalecer o empreendedorismo feminino

Para Stella Trabulsi Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi, é essencial criar oportunidades para que as mulheres desenvolvam seus negócios e tenham acesso a ferramentas que impulsionem seu crescimento. “Nosso compromisso vai além do crédito. Oferecemos um suporte completo, que inclui capacitação e um atendimento humanizado e personalizado, atento às necessidades de cada empreendedora. Dessa forma, promovemos o desenvolvimento econômico e social e contribuímos para uma sociedade mais justa e equitativa”, destaca.

Mais do que o portfólio diverso de produtos de crédito, as empreendedoras podem contar com outras soluções financeiras essenciais para o negócio como maquininhas de cartões, pix, cobrança e cartão de crédito, além do Organizador PJ que apoia nas rotinas de organização da empresa. Além disso, o Sicredi também investe na capacitação. O curso Mulher Empreendedora, lançado em 2023, oferece conteúdo gratuito e acessível para apoiar a formalização e o crescimento de pequenos negócios liderados por mulheres.

Disponível na plataforma Sicredi na Comunidade, o curso também passou a ser oferecido presencialmente em parte das cooperativas do Sicredi a partir de 2024. Até o momento, mais de 1.350 pessoas participaram da versão online, e mais de 200 mulheres concluíram a formação presencial.

Outra importante iniciativa de apoio do Sicredi é o Comitê Mulher, que tem o objetivo de promover a equidade de gênero, buscando o empoderamento das associadas por meio de uma jornada educativa, para que estas possam assumir papeis de liderança nas cooperativas e nas suas comunidades. Atualmente, quase 50% das cooperativas do Sicredi desenvolvem o programa, que conta com a participação de mais de 4 mil mulheres.

Casos de sucesso do apoio às empreendedoras

O impacto do apoio às empreendedoras pode ser visto na história da associada da Cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Ana Leire. Fundadora da Acorata Biscoitos, Ana transformou sua paixão pela gastronomia em um negócio de sucesso. “Empreender é como subir uma escada, um degrau de cada vez, e nessa trajetória busquei apoio em instituições que acreditam no poder dos negócios femininos. O Sicredi foi um parceiro fundamental no meu crescimento, participar do programa Donas do Negócio foi um divisor de águas, agregando conhecimento e conexões que impulsionaram minha trajetória. Além disso, obtive uma linha de crédito para minha empresa e, no final do ano, recebi um patrocínio para o lançamento do meu livro DNA de Cozinheira, em que compartilho minha jornada”, contou.

O projeto Donas do Negócio é desenvolvido pela Cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. A iniciativa, que visa estimular o empreendedorismo e a qualificação das mulheres, agentes fundamentais na transformação socioeconômica do país, atendeu mais de 3 mil associadas e, desde a sua criação, gerou cerca de R$ 2 milhões em negócios por meio de feiras e eventos.

Outro exemplo é Cheyenne Garcia, associada da Sicredi Noroeste SP, de Nova Granada (SP), que concilia sua atuação como veterinária com o empreendedorismo ao abrir uma loja de moda country. Ela conta como a facilidade no processo de contratação de crédito impulsionou os planos da família: “Decidimos abrir uma loja que tivesse a ver conosco e que fosse única na cidade. Estamos indo para o nosso segundo ano de operação e temos o objetivo de crescer cada vez mais. Ao conhecer o Sicredi, descobri as diversas facilidades para empreendedoras. Recentemente, precisei de um financiamento e o processo foi extremamente ágil, rápido e sem burocracia”, afirmou.